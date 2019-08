Španci že podrli rekord: več kot 1,2 milijarde evrov za okrepitve

Po tem, ko so klubi španske Primera Division v zadnjem desetletju povsem prevladovali v evropskih tekmovanjih, je sezona 2018/19 minila v znamenju Angležev. Podprvak Premier League Liverpool se je za naslov v Ligi prvakov udaril z londonskim rivalom Tottenhamom, rdeči so v Madridu slavili z 2:0, povsem angleški pa je bil tudi finale Lige Evropa v Bakuju, kjer je Chelsea v londonskem obračunu ugnal Arsenal (4:1).

Opozorilo so Španci vzeli resno in v poletnem prestopnem roku že podrli rekord, ko gre za plačilo odškodnin: zaenkrat so za okrepitve namenili že 1,266 milijarde evrov, a ta številka bo skorajda zagotovo še precej višja, glede na to, da so na Otoku s prestopnim rokom končali že na začetku avgusta, na Iberskem polotoku pa bodo lahko poslovali vse do 2. septembra (do 22. ure).

Že trije čez sto, morda tudi četrti

S prodajo igralcev so v Primeri Division zaenkrat zaslužili 975 milijonov evrov, torej je razlika med potrošnjo in prihodki zaenkrat 291 milijonov evrov. Rekordna je bila sicer že minula sezona 2018/19, pred katero so v Španiji za okrepitve namenili 887,9 milijona evrov.

V tem trenutku je največ zapravil Real Madrid (305 milijonov evrov), sledita Barcelona (255) in Atletico Madrid (243,5). A morebitna prestopa Neymarja Jr. v Barcelono oziroma Real Madrid in Rodriga Morenaiz Valencie v Atletico Madrid, ki zaenkrat "stojita", bi lahko omenjene zneske še občutno povišala. V Primeri so to poletje že trije nakupi presegli (nekoč) magično mejo sto milijonov evrov: Joao Felixje iz Benfice v Atletico prestopil za 126, Antoine Griezmanniz Atletica v Barcelono za 120, Eden Hazardpa iz Chelseaja v Real Madrid za okroglih 100 milijonov.

Brez okrepitve le pri Athleticu

Potrebno je dodati tudi, da Atletico zaradi domnevnega zimskega oziroma spomladanskega komuniciranja med svojim nekdanjim napadalcem Griezmannom in njegovimi novimi delodajalci iz Katalonije grozi, da bo po sodni poti zahteval še dodanih 80 milijonov evrov, kolikor je Francozova cena znašala tekom minule sezone, 1. julija pa se je znižala na omenjenih 120 milijonov.

Samo baskovski Athletic Bilbao ni plačal odškodnine za nobenega nogometaša, je pa sklenil odmevno devetletno pogodbo s svojim dosedanjim članom, 25-letnim občasnim španskim reprezentantom Inakijem Williamsom, v čigar pogodbo so vstavili tudi 135-milijonsko odkupno klavzulo. To je ena najdaljših pogodb v zgodovini nogometa, a še vedno krajša od famozne desetletne, ki jo je Real Betis leta 1998 sklenil z brazilskim driblerjem Denilsonom.

Prepad že med Atleticom in Sevillo

Največjo razliko med prihodki in odhodki, ko gre za prestope igralcev, zaenkrat beležijo pri Realu, kjer so v kar 114,5-milijonskem "minusu", potem ko jim (še) ni uspelo prodati nobenega od najdražjih članov ekipe, denimo Garetha Bala in/ali Jamesa Rodrigueza, sledi Barcelona z minusom 108,6 milijona evrov, medtem ko je madridski Atletico kljub številnim nakupom s prodajami nogometašev (za 311,1 milijona evrov) tudi lepo zaslužil, in sicer skupno 67,6 milijona evrov.

Četrta največja zapravljivka tega poletja je Sevilla, ki pa je v primerjavi s tretjim Atleticom že močno zaostaja, čeprav je vložila še zdaleč ne skromnih 149 milijonov evrov. Sledi še en seviljski klub, Betis (88,7 milijona evrov), Valencia (63), nato pa z velikim zaostankom Real Sociedad (21,9).