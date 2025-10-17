Svetli način
Nogomet

Španec ovrgel namigovanja: 'Nisem homoseksualec, a tudi če bi bil?'

Sevilla, 17. 10. 2025 10.47 | Posodobljeno pred dvema minutama

Španski prvoligaš Real Betis ima (trenutno) v svoji garderobi pravo majhno kolonijo modnih navdušencev. O modnih smernicah Hectorja Bellerina ne gre izgubljati odvečnih besed, saj je ta znan že vrsto let, med tistimi, ki gojijo prav poseben (modni) slog, pa je tudi 29-letni desni bočni branilec Aitor Ruibal.

Čeprav je slednji na Iberskem polotoku manj znano (nogometno) ime od omenjenega Hectorja Bellerina, pa se Aitorja Ruibala kljub temu drži sloves modnega fanatika.

Desni bočni branilec seviljskega Betisa je zunaj nogometnih zelenic poseben "lik". Izstopajoč po izbiri specifičnih kosov oblačil in lakiranju nohtov, se nemalokrat znajde na naslovnicah španskih (spletnih) medijev. V pogovoru za oddajo 'Jugones de La Sexta' je Ruibal ponudil nekaj zanimivih odgovorov na vprašanja o svoji zunanji podobi, ki zagotovo prekaša utečene smernice modnega vsakdana.

"Poznam ogromno ljudi, ki se bojijo biti takšni, kot so. Nogomet je tako maskuliniziran, da je vse, kar odstopa od družbeno normalnega oziroma sprejemljivega, videti šokantno. Nisem homoseksualec, a tudi če bi bil? Kaj bi bilo v tem primeru drugače? Na koncu koncev gre za notranji občutek zadovoljstva samega s seboj," je brez dlake na jeziku dejal član Betisa in nekaj besed spregovoril tudi o svoji soprogi, ki je njegova največja opora.

"Moja žena je pravzaprav ta, ki mi lakira nohte. Da ne bo pomote, lakiral bi si jih vsak dan glede na (trenutno) barvo las, a včasih ni dovolj časa. Kritizirajo me zaradi moje avtentičnosti, a kaj naj naredim, če sem pač tak," je še pristavil Ruibal. 

