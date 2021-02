Na Wandi zvonijo alarmi: poraz bledega Atletica pred nadaljevanjem v Ligi prvakov

Atletico in Levante sta se nazadnje pomerile to sredo, ko se je obračun v Valencii končal z 1:1. Madridčani so bili pred tremi dnevi občutno boljši, tokrat pa je bil Levante tisti, ki je bolje začel in končal tekmo. Že v 8. minuti bi lahko v polno meril Jose Morales, a je zgrešil okvir vrat Jana Oblaka in žogo poslal mimo desne vratnice. Se pa je izkušeni 33-letnik za zapravljivost odkupil v 31. minuti, ko je na robu kazenskega prostora izkoristil tveganje domače obrambe in po strelu s prve ter srečnim odbitkom premagal nemočnega slovenskega vratarja. Atletico v prvem delu igre ni sestavil omembe vrednih akcij.