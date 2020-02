Barcelona hodila po robu, a na koncu le prišla do zmage

Kljub odsotnosti Luisa Suareza je Barcelona prišla do zmage. Zanjo pa sta v veliki meri zaslužna Lionel Messi in Antoine Griezmann.

Gostom se je prva velika priložnost ponudila v 22. minuti. Sergio Busquets je v zanj neznačilnem slogu zapravil žogo na sredini igrišča, tako da je proti domačim vratom sam stekel Jorge Molina, ki pa velike priložnosti ni izkoristil. Sledil je kot, po katerem je v polno zabil branilec Allan Nyom, čigar gol pa je bil po posredovanju VAR-a zaradi prekrška upravičeno razveljavljen.

Trenutek Messijeve genialnosti

Getafe je bil v prvi tretjini srečanja bistveno bolj konkreten, a do prvega gola so vseeno prišli Katalonci.Lionel Messi je v 34. minuti s sijajno asistenco zaposlil Antoina Griezmanna, ki mu ni bilo težko zabiti za 1:0. To je bil za Francoza osmi ligaški zadetek v dresu Blaugrane. Že čez nekaj minut pa so domači prišli do povišanja prednosti. Junior Firpo, ki srečanja ni začel in je na igrišče vstopil po poškodbi Jordija Albe, je poslal ostro podajo v osrčje kazenskega prostora, kjer jo je najprej zgrešil Ansu Fati, a je bil za njim bolj zbran Sergi Roberto.

V drugem polčasu je imela Barcelona terensko premoč, a si večjih priložnosti v uvodnih minutah ni uspela pripraviti. Nato pa je v 66. udaril Getafe, ki je prek Angela Rodrigueza uspel znižati na 2:1. Gerrard Piquesi je kmalu zatem privoščil veliko napako, po kateri je storil prekršek za prosti strel iz odličnega položaja za Getafe, a je sodniška piščalka ostala nema. Trener gostovPepe Bordalasje ob tem povsem izgubil živce, za kar je bil tudi izključen. Njegovi varovanci so si do konca srečanja priigrali še kar nekaj ugodnih situacij, a zadetka za izenačenje jim ni uspelo zabiti.

Z zmago se je Barcelona odlepila Getafeju na deset točk in je trenutno izenačena z Real Madridom, ki pa ima tekmo manj.