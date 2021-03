Benzema še enkrat več junak Reala

Real Madrid je v zadnjem času ujel pravo formo, napredoval med osem najboljših v Ligi prvakov, kjer se bo pomeril z Liverpoolom, v prvenstvu pa se je pred začetkom 28. kroga vodilnemu Atleticu približal na vsega šest točk. Vse to je galaktike proti Celti iz Viga postavljalo v vlogo izrazitih favoritov, a so imeli tudi domači svojo računico, saj bi z morebitnimi tremi točkami lahko skočili vse tja do osmega mesta.

Karim Benzema je bil tokrat v vlogi kapetana, saj je Zinedine Zidane Sergiu Ramosu namenil nekoliko počitka, potem ko se je španski branilec dolgo ukvarjal s poškodbo. Razen tega je Real začel v praktično svoji najmočnejši zasedbi, v sredini so bili Toni Kroos,Luka Modrićin Casemiro, nekoliko bolj ofenzivno pa sta poleg Benzemaja stala še Viniciur Juniorin Lucas Vazquez.

Prvi zadetek na Balaidosu smo videli v 20. minuti.Raphael Varane je dobro posredoval v obrambi, nato pa je sledil dolg napad gostov, ki so pletli mrežo pred domačimi vrati. Žoga je prišla do Krosa, ki si je s preigravanjem ustvaril nekaj prostora in z natančno podajo zaposlil Benzemaja, ta pa v svojem slogu znotraj kazenskega prostora ni zgrešil.

Deset minut kasneje je bil francoski napadalec znova med strelci, ko je Renato Tapiazapravil žogo na robu svojega kazenskega prostora, prestregel jo je prav Benzema, ki je bil nato še drugič dovolj priseben. Točno deset minut kasneje smo videli še tretji zadetek na tekmi. Denis Suarez je podajal s prostega strela, lepo našelSantija Mino, ki je z glavo uspel premagati Thibauta Courtoisa za priključek Celte še pred koncem prvega dela. Več sledi!