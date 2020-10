Španija in Mali v boju za Traoreja: istočasno vpoklican v dve reprezentanci

Adama Traore je bil malijskim staršem rojen v Barceloni. Pred leti je že zaigral za mlajše selekcije Furije, za njegove usluge v članski konkurenci pa že 18 mesecev med špansko in malijsko nogometno zvezo poteka prava vojna. Kot vse kaže, pa jo bo na koncu dobila bistveno kakovostnejša in občutno bogatejša Španija. Hitronogi nogometaš Wolverhamptona je bil sicer že septembra tik pred tem, da obleče španski dres, a je obračuna z Nemčijo in Ukrajino naposled izpustil zaradi okužbe s koronavirusom.

Traore je sicer dolgo veljal za enega največjih upov španskega nogometa. Pri prvi ekipi Barcelone priložnosti ni dobil, zato je La Masio zapustil leta 2015, ko je prestopil na Otok k Aston Villi. A izkazalo se je, da pri 19 letih še ni bil nared za Premier League. Villa Park je po bledih predstavah in disciplinskih težavah zapustil po zgolj eni sezoni, tudi pri Middlesbroughu pa se sprva ni proslavil.

V svoji prvi sezoni na Severu je še drugič zapored izpadel iz angleške elite, v sezoni 2017/2018 pa je med drugoligaško konkurenco zablestel. Dosegel je pet zadetkov in deset asistenc, s čimer si je priigral prestop k Wolverhamptonu. Ta se je izkazal za zadetek v polno, saj Traore skupaj z napadalcem Raulom Jimenezomtvori enega najbolj nevarnih tandemov v Premier League.