Španija in Portugalska vključili Ukrajino v kandidaturo za SP 2030

Že pred dnevi so o tem poročali nekateri večji mediji, med njimi tudi britanski Times. Ukrajinsko vključitev v ibersko kandidaturo je v zadnjih dneh podprl tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Danes sta na svojih uradnih spletnih straneh Španska (RFEF) in Portugalska nogometna zveza (FPF) objavili izjavo za javnost, v kateri sta zapisali, da bi Ukrajina prevzela del organizacije mundiala in da ima projekt polno podporo Uefe in njenega predsednika Aleksandra Čeferina ter tako španskih kot portugalskih oblasti.

"Gre za močno sporočilo, ki služi kot vir navdiha za prihodnost," so prepričani v obeh zvezah in dodali: "S polno podporo Aleksandra Čeferina iberska kandidatura vključuje ukrajinsko zvezo, da bi zgradili mostove ter izrazili enotnost, solidarnost in velikodušnost celotnega evropskega nogometa."

V izjavi za javnost so dodali, da bo Španija ohranila 11 prizorišč, Portugalska pa tri, ukrajinsko delegacijo pa bodo v naslednjih dneh vključili v proces kandidature in nato razkrili načrte za prevzem dela mundiala.