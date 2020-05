'Španija in Anglija sta obdržali moško ligo, žensko, ki ustvari manj denarja, pa ne. Vse je jasno'

Francoski nogometni selektor Didier Deschamps je kritičen do najvišjih funkcionarjev španskega in angleškega nogometa, ki so se odločili predčasno zaključiti z žensko nogometno ligo, z moško, slovitima La Ligo in Premier League, pa nadaljevati. V Franciji so se že med prvimi odločili, da sezone ne bodo dokončali.

"Španija in Anglija sta obdržala moško ligo, ženske pa ne, saj ustvari manj denarja. Vse je jasno in v tem primeru gre za nedoslednost," je za priznani francoski časopis Le Parisien poudarilDidier Deschamps, ki je Francijo leta 2018 v Rusiji popeljal do naslova svetovnega prvaka. Tedaj so galski petelini v finalu premagali zasedbo Hrvaške. icon-expand Didier Deschamps Francijo vodi že od leta 2012, Le Graët pa je na čelu francoske zveze že od leta 2011. FOTO: AP Francoska nogometna zveza se je poleg nizozemske ena prvih odločila, da s prvenstvom, ki ga je prekinila epidemija novega koronavirusa, ne bo nadaljevala. "Treba je sprejeti, da se je z nogometom za to sezono v Franciji zaključilo. Ena sama oseba je, ki je zadolžena za takšno odločitev, in to je Noël Le Graët. Moj predsednik je opravil vlogo svoje funkcije in je vselej povlekel dobre odločitve, ko se je od njega to zahtevalo," je prekinitev sezone v francoski Ligue 1 pozdravil francoski selektor. A je ob tem treba seveda poudariti, da je prav Le Graët na čelu Francoske nogometne zveze (FFF) tisti, ki skrbi za Deschampsovo plačo ... Kako pa je Deshamps videl povratek Bundeslige, ki je dokazala, da se kljub pandemiji novega koronavirusa ob številnih tujcih v ligi tekmovanje da izpeljati? "Nekatere stvari se mi ne zdijo skladne, predvsem kontakti med igralci, nato pa vidimo rezerviste z maskami in razdaljo dva metra med njimi na klopi. Iskreno tega ne razumem," je svoja opažanja med drugim strnil Deschamps.