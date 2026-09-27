Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Španija po trilerju na Wembleyju dobila derbi skupine proti Angležem

Ljubljana, 27. 09. 2026 07.39 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S. STA
Anglija - Španija

Prvi krog Lige narodov je v ligi A postregel z derbijem med aktualnimi svetovnimi prvaki Španci in Anglijo. Srečanje so na koncu dobili varovanci Luisa de la Fuenteja, ki so po zgodnjem vodstvu z 1:0 ob polčasu zaostajali z 1:2, a sta v razmaku 14 minut v drugem polčasu zmago rdeči furiji prinesla Alex Baena in Mikel Oyarzabal. V isti skupini so Hrvati na gostovanju pri Češki slavili z 2:1.

V skupini A3 je Anglija na londonskem Wembleyju slabo začela in prejela gol že v drugi minuti, ko je zadel Lamine Yamal. Španci bi lahko pozneje še povečali prednost, a so Angleži še pred koncem polčasa pripravili preobrat. Anthony Gordon v 36. in Harry Kane v 40. minuti sta bila strelca. Kane bi lahko v 54. minuti še povečal prednost, a z bele pike zadel prečko.

Potem ko je Yamal v 60. minuti zapravil novo veliko priložnost za evropske in svetovne prvake Špance, pa je Alex Baena z roba kazenskega prostora minuto pozneje izid poravnal. Za nov preobrat in zmago je v 74. minuti poskrbel Mikel Oyarzabal.

Preberi še Vplivneži, pralni stroj in 'spektakel', ki je razkril žalostno stanje nogometa

V Pragi sta Češka in Hrvaška prvi polčas odigrali brez golov, nato pa je Luka Modrić gostom s strelom s 15 metrov priigral vodstvo v 47. minuti, a ga je Adam Karabec izničil v 54. Marco Pašalić je v 77. minuti znova goste popeljal v ospredje in do zmage.

Švica nadigrala Severno Makedonijo

Švicarji so v Skopju v prvem polčasu povsem prevladovali, Remo Freuler v 22. in Zeki Amdouni v 41. minuti pa sta tudi unovčila premoč za zanesljivo vodstvo z 2:0. Nadaljevanje ni prineslo posebnih sprememb na igrišču, Makedonci so bili še naprej brez ideje, Amdouni pa jim je v 75. minuti zabil nov zadetek za 3:0. Malce pozneje bi lahko dopolnil "hat-trick", a se je izkazal Stole Dimitrievski v makedonskih vratih.

Finska San Marinu zabila sedem golov

V ligi C so tekme igrale tri skupine. V C1 je San Marino gostil Finsko in pričakovano izgubil, izid je bil 0:7, pri čemer je Joel Pohjanpalo dosegel tri, Leo Walta pa dva zadetka. Albanija je v Tirani proti Belorusiji slavila z 2:0. V C3 so Ferski otoki proti Kazahstanu igrali 1:1, Slovaška je v Prešovu gostila Moldavijo in jo ugnala z 2:0.

Preberi še Cesar: Upam, da bomo v prihodnje dlje zdržali v dobrem ritmu

Bolgari so v C4 v Plovdivu proti Luksemburgu po preobratu izgubili z 1:2, Vincent Thill je dosegel odločilni gol v 65. minuti. Islandija se je v Reykjaviku z Estonijo razšla z 1:1, potem ko je za goste Maksim Paskotsi izenačil v 64. minuti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
liga narodov španija anglija

Vplivneži, pralni stroj in 'spektakel', ki je razkril žalostno stanje nogometa

24ur.com Slovenci v drugem delu pokazali boljši obraz in omilili poraz s Španci
24ur.com Hrvaška po zmagi nad Dansko na vrh skupine
24ur.com Španske nogometašice na vrhu sveta
24ur.com Španci ugnali Švico, Hrvati Poljsko, Portugalci pa Škotsko
24ur.com Škotom še ni uspelo na EP, poraz Hrvaške proti Turčiji
24ur.com Ljubljančani v drugem delu napolnili mrežo Ajdovcev
24ur.com Joao Felix po nepisanem pravilu 'bivšega' odločil derbi
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
27. 09. 2026 08.07
Slab sodnik
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo prostor, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo prostor, dvojčki bodo družabni
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
okusno
Portal
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961