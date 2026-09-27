Španija po trilerju na Wembleyju dobila derbi skupine proti Angležem

V skupini A3 je Anglija na londonskem Wembleyju slabo začela in prejela gol že v drugi minuti, ko je zadel Lamine Yamal. Španci bi lahko pozneje še povečali prednost, a so Angleži še pred koncem polčasa pripravili preobrat. Anthony Gordon v 36. in Harry Kane v 40. minuti sta bila strelca. Kane bi lahko v 54. minuti še povečal prednost, a z bele pike zadel prečko. Potem ko je Yamal v 60. minuti zapravil novo veliko priložnost za evropske in svetovne prvake Špance, pa je Alex Baena z roba kazenskega prostora minuto pozneje izid poravnal. Za nov preobrat in zmago je v 74. minuti poskrbel Mikel Oyarzabal.

V Pragi sta Češka in Hrvaška prvi polčas odigrali brez golov, nato pa je Luka Modrić gostom s strelom s 15 metrov priigral vodstvo v 47. minuti, a ga je Adam Karabec izničil v 54. Marco Pašalić je v 77. minuti znova goste popeljal v ospredje in do zmage.

Švica nadigrala Severno Makedonijo

Švicarji so v Skopju v prvem polčasu povsem prevladovali, Remo Freuler v 22. in Zeki Amdouni v 41. minuti pa sta tudi unovčila premoč za zanesljivo vodstvo z 2:0. Nadaljevanje ni prineslo posebnih sprememb na igrišču, Makedonci so bili še naprej brez ideje, Amdouni pa jim je v 75. minuti zabil nov zadetek za 3:0. Malce pozneje bi lahko dopolnil "hat-trick", a se je izkazal Stole Dimitrievski v makedonskih vratih.

Finska San Marinu zabila sedem golov

V ligi C so tekme igrale tri skupine. V C1 je San Marino gostil Finsko in pričakovano izgubil, izid je bil 0:7, pri čemer je Joel Pohjanpalo dosegel tri, Leo Walta pa dva zadetka. Albanija je v Tirani proti Belorusiji slavila z 2:0. V C3 so Ferski otoki proti Kazahstanu igrali 1:1, Slovaška je v Prešovu gostila Moldavijo in jo ugnala z 2:0.