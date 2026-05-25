Nogomet

Španski seznam za SP: Barca osem, Real nič

Madrid, 25. 05. 2026 17.10 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
A.M. STA
Luis de la Fuente

Selektor španske nogometne reprezentance Luis de la Fuente je objavil seznam 26 igralcev, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu. Furija bo letos že 17. zaigrala na svetovnem prvenstvu, prvič v zgodovini pa v njihovi zasedbi ne bo niti enega nogometaša Real Madrida.

Luis de la Fuente je ohranil jedro ekipe, ki je osvojila prvo mesto na celinskem tekmovanju pred dvema letoma v Nemčiji. Glavna zvezdnika ostajata dobitnik zlate žoge iz leta 2024 in igralec zvezne vrste Manchester Cityja, Rodri, ter napadalec Barcelone Lamine Yamal, ki trenutno okreva po poškodbi leve stegenske mišice.

Med obrambnimi igralci sta na seznamu branilec katalonskega velikana Eric Garcia in nogometaš madridskega Atletica Marc Pubill, iz kadra pa je izpadel njegov klubski soigralec Robin Le Normand in branilec Real Madrida Dean Huijsen. Na seznamu prav tako ni dolgoletnega bočnega branilca kraljevega kluba Danija Carvajala.

V zvezno vrsto se vrača Gavi, eden ključnih španskih igralcev na svetovnem prvenstvu pred štirimi leti v Katarju. To je njegov prvi reprezentančni vpoklic po težji poškodbi kolena, ki jo je utrpel novembra 2023. De la Fuente je v napad vključil tudi mladega krilnega igralca Victorja Munoza iz Osasune in Borjo Iglesiasa iz Celte, udarno moč v konici napada pa bo imel preverjeni dvojec Yamal - Nico Williams.

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Loptass
25. 05. 2026 18.11
Počakajmo, da nam REAList al kak podoben 🤡 postreže z informacijo o asignacijski pogodbi na relaciji Barca-Negreira-Dela Fuente.
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
25. 05. 2026 18.15
Ubistvu sta sam še on pa lolček ostala kripl na usake top sam še mal pomijavka. Sam sem vid d sta iz istga derevesa padla na glavo
Odgovori
+1
1 0
Loptass
25. 05. 2026 18.26
Jap realista pa so zgleda spregledali njegovi najbližji in se najverjetneje kje zdravi. Mogoče še komu sveti luč na koncu tunela.
Odgovori
0 0
NkMaribor
25. 05. 2026 18.05
Vedno proti Realu... BUUU varca!!!
Odgovori
-4
1 5
NoriSušan
25. 05. 2026 18.14
Pejd spat k nimaš pojma. Huligani pijanski
Odgovori
+1
2 1
Kolllerik
25. 05. 2026 17.31
Itak... 👍💪
Odgovori
+3
3 0
mmickica
25. 05. 2026 17.33
👍🤗
Odgovori
+2
2 0
Loptass
25. 05. 2026 17.28
Nejc temu z eno besedo reče brukica.
Odgovori
+6
7 1
NoriSušan
25. 05. 2026 17.45
on temu reče a je to novica kj maloumen
Odgovori
+1
2 1
manucao
25. 05. 2026 17.22
Pač,bomo videli.Če se bodo dobro pokazali in dosegli dober rezultat bo cena vseh igralcev zrasla.V nasprotnem primeru pa ne bo nič dobrega za povabljene in tudi ne za selektorja kateri bo verjetno zamenjan.Bodejo v oči predvsem:Gavi,Baena in še kdo bi se našel.
Odgovori
-3
1 4
NoriSušan
25. 05. 2026 17.24
Glede na to da naj bi Yamal bil ready in na to kar so dosegli na zadnjem euru se ni za bat. Razn če Messi spet pokaže nivoje zakaj je najbolši vseh časov.
Odgovori
+0
3 3
manucao
25. 05. 2026 17.27
Počakajmo,imamo zelo dobre reprezentance in tudi Španiji ne bo lahko.So pa vsekakor favoriti.
Odgovori
+2
2 0
mmickica
25. 05. 2026 17.35
Mene pravzaprav tudi Nico Williams cudi, ker je bil veliko poskodovan, pa tudi ze dalj casa ni v pravi formi.
Odgovori
+2
2 0
NoriSušan
25. 05. 2026 17.45
Kokr napisano
Odgovori
+1
1 0
Loptass
25. 05. 2026 17.17
Letos prihaja nov moto realovcev: 0 je večina od 26. Še De la Fuente je ugotovil, da so zanič.
Odgovori
+2
3 1
NoriSušan
25. 05. 2026 17.23
Ne igra na taktiko podarjenih penalov pa d bojo še kr drugi k belčki hahaha
Odgovori
+3
4 1
Loptass
25. 05. 2026 18.01
Selektor vè kateri igralci znajo igrat dober nogomet najvišji ravni in kateri osvajat lovorike po sodnikških kriterijih Reala.
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
25. 05. 2026 17.14
Se pravi kot v zmagah na classicih zadnji dve leti z Flickom na čelu hahah. Sicer pa je prvenstvo v nogometu ne pa korupciji in pretepanju seveda bodo klicali Barco in ne usrandrid. Jih operejo drugoligaši. Še ženske so v Barci bolše od teh pokvarjencev
Odgovori
+4
5 1
