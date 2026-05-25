Španski seznam za SP: Barca osem, Real nič

Luis de la Fuente je ohranil jedro ekipe, ki je osvojila prvo mesto na celinskem tekmovanju pred dvema letoma v Nemčiji. Glavna zvezdnika ostajata dobitnik zlate žoge iz leta 2024 in igralec zvezne vrste Manchester Cityja, Rodri, ter napadalec Barcelone Lamine Yamal, ki trenutno okreva po poškodbi leve stegenske mišice.

Med obrambnimi igralci sta na seznamu branilec katalonskega velikana Eric Garcia in nogometaš madridskega Atletica Marc Pubill, iz kadra pa je izpadel njegov klubski soigralec Robin Le Normand in branilec Real Madrida Dean Huijsen. Na seznamu prav tako ni dolgoletnega bočnega branilca kraljevega kluba Danija Carvajala.