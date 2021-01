Athletic Barci pred nosom speljal superpokalno lovoriko, Messi izključen po 'nokavtu'

Srečanje na stadionu La Cartuja v Sevilli se je sicer začelo zelo zadržano. Šele v 25. minuti je za Athletic kot prvi streljal Ander Capa , a je njegov strel Marc-Andre ter Stegen brez težav ubranil. Na drugi strani je za Barco Messi v 37. minuti močno sprožil z velike razdalja, a je šel njegov strel za malenkost preko vrat. Le dve minuti kasneje pa je Barcelona iz praktično prve resne akcije prišla do vodstva. Messi je s fantastično podajo težišče igre z desne strani prenesel na levo, kjer je bil vtekajoči Jordi Alba , ki je s povratno podajo iskal prav argentinskega zvezdnika, a je žoga po veliki meri sreče prišla do Griezmanna, ta pa je z neposredne bližine zabil za 1:0. A veselje Blaugrane ni trajalo dolgo. Baski so takoj v naslednji akciji izvedli podajo z bele točke na sredini igrišča, dolgo razvijali svoj napad na levi strani igrišča, nato pa je Williams s izjemno podajo zaposlil Oscarja de Marcosa , na katerega je obramba Barce povsem pozabila in izid je bil znova poravnan. 1:1 pa je bil tudi izid polčasa.

Dolgo se je ugibalo, ali bo Lionel Messi pripravljen za finalni obračun, potem ko je izpustil polfinalno srečanje. Ronald Koeman je v soboto dejal, da se bo Argentinec odločil sam, Messi pa je na koncu presodil, da je dovolj pripravljen za mesto v prvi enajsterici. V napadu je začel skupaj z Antoinom Griezmannom in Ousmanejem Dembelejem . Na drug strani je Marcelino začel s preverjeno postavo 4-4-2, v konici napada pa sta začela Inaki Williams in Raul Garcia .

Athletic je v drugi polčas krenil, tako kot je zaključil prvega. V 56. minuti je Garcia, ki je z dvema zadetkoma pokopal Real v polfinalu, po podaji s prostega strela zabil v svojem slogu, z glavo. Stranski sodnik najprej ni dvignil zastavice, a je nato posredoval sistem VAR in glavni sodnik srečanjaJesus Gil Manzano je pravilno presodil, da je šlo za prepovedan položaj, tako da je ostalo pri 1:1. V 77. minuti pa je še drugič na tekmi udaril Griezmann. Blaugrana je znova lepo kombinirala po levi strani napada, Alba si je z Dembelejem izmenjal hitro dvojno podajo, po kateri je prišel do ugodnega položaja za predložek, na katerega je pred vrati Baskov čakal povsem osamljeni francoski napadalec, ki mu še drugič na tekmi ni bilo težko premagati nemočnega Unaia Simona. Dolgo je kazalo, da bodo Katalonci na ta račun le prišli do zmage in prve letošnje lovorike, a je Bilbau v 90. minuti le uspelo izsiliti podaljšek. Z desne strani je prostil strel izvedel Iker Muniain, ostro podajo pa je na prvi vratnici za hrbet Ter Stegna pospravil Asier Villalibre.

Odločitev o končnem zmagovalcu je naposled padla v tretji minuti podaljška. Athletic je dolgo pletel mrežo okrog vrat Blaugrane. Asistent pri izenačujočem zadetku za 2:2 Muniain je v kazenskem prostoru lepo našel Williamsa, ta si je žogo premestil na desnico in jo z roba kazenskega prostora neubranljivo poslal v zgornji levi kot Ter Stegnovih vrat. Nemški vratar je bil pri strelu, ki je od vratnice končal za njegovim hrbtom, brez moči. Koeman je kmalu odreagiral z zamenjavama. Na igrišče je namestio Sergia Busquetsa poslal polfinalnega junakaRicarda Puiqa, na začetku drugega podaljška pa je Clementa Lengleta zamenjal Francisco Trincao. A ne Puiq ne Trincao do konca nista spremenila poteka tekme, zadnji žebelj v krsto Barce pa je zabil kar njen kapetan in najboljši nogometaš Messi, ki je v 120. minuti povsem izgubil živce in z desnico zahrbtno udaril Villalibreja. Zopet je posredoval VAR, po ogledu počasnega posnetka pa je bilo hitro jasno, da Messi tekme ne bo končal na igrišču.