Nič ne bo s finalnim El Clasicom: Raul Garcia potopil madridski Real

Čeprav je Real Madrid v zadnji tekmi španskega prvenstva po bledi predstavi zgolj remiziral z Osasuno, Zinedine Zidane ni opravil niti ene same spremembe v začetni enajsterici. V napadu so tako zopet začeli Karim Benzema , Eden Hazard in Marco Asensio , medtem ko sta bila zopet zgolj na klopi Martin Odegaard in Fede Valverde .

V drugem polčasu so galaktiki krenili po preobrat ali vsaj izenačenje, kar bi zadoščalo za podaljške. V 73. minuti je pritisk obrodil sadove, ko je izenačil Karim Benzema. Real je dolgo krožil okoli vrat nasprotnikov, nato pa je po slabem posredovanju enega od branilcev do lahkega zaključka prišel francoski napadalec, ki je ponujeno seveda izkoristil za znižanje. Zadetek je bil sprva sicer razveljavljen zaradi domnevnega prepovedanega položaja, a je ogled počasnega posnetka razkril, da je bilo vse po pravilih.

V 82. minuti je Benzema še drugič na tekmi meril v polno, ko je lepo asistencoFerlanda Mendyjanadgradil s še lepšim preigravanjem in natančnim zaključkom. A tokrat sistem VAR ni bil na njegovi strani, saj se je izkazalo, da je bil v trenutku podaje v prepovedanem položaju. Real je vse do konca poskušal priti do izenačujočega zadetka, a so trdoživi Baski zdržali vse nalete in se bodo v finalu tako pomerili z Barcelono, ki je v sredo ugnala Real Sociedad.