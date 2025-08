Španija z Aitano Bonmati v podaljšku strla odpor Nemk

V prvem polčasu današnjega polfinala so Španke imele lepše priložnosti, posebej Esther Gonzalez, a je nemška vratarka dobro opravljala svoje delo. Nemke so svoje priložnosti iskale predvsem prek protinapadov.

Španke so v rednem delu prevladovale, a so Nemke z dobro obrambo zdržale vse napade in ob koncu imele celo priložnost za zmago, a sta ekipi šli v podaljšek.

V tem pa je ena najboljših igralk na svetu Aitana Bonmati v 113. minuti le unovčila boljšo igro Špank ter zadela za 1:0.