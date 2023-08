Španke prve finalistke svetovnega prvenstva

Španske nogometašice so prve finalistke svetovnega prvenstva, ki poteka v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V prvem polfinalu so pred 43.217 gledalci z 2:1 premagale Švedinje in se sploh prvič prebile v finale SP. Za drugo finalno vstopnico se bodo v sredo pomerile Avstralke in Angležinje.

Švedska - Španija FOTO: AP V napeti končnici srečanja je prva zadela Španija, ko je v 81. minuti gol dosegla komaj 19-letna napadalka Barcelone, Salma Paralluelo. Paralluelova je v igro vstopila v drugem polčasu, ko je v 57. minuti zamenjala dvakratno najboljšo nogometašico na svetu in klubsko kolegico pri Barceloni, Alexio Putellas. Slednja sicer še ni stoodstotna po hudi poškodbi, ki jo je staknila dan pred začetkom zadnjega evropskega prvenstva. Ko se je že zdelo, da bodo Španke tekmo mirno pripeljale do konca, je sledil šok. Švedinje so namreč prek Rebecke Blomqvist v 88. minuti izenačile, španske nogometašice pa se niso predale in minuto pozneje znova povedle. Tokrat je zadela branilka Real Madrida, kapetanka Olga Carmona Garcia, ki je izkoristila podajo klubske kolegice Terese Abelleira Duenas. V nedeljskem finalu v Sydneyju se bo Španija pomerila z zmagovalkami dvoboja med sogostiteljico prvenstva Avstralijo in evropsko prvakinjo Anglijo, ki se bosta v polfinalu pomerili v sredo.