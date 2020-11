LaLiga 'zateguje pasove' pri plačah klubov: Barcelona ob skoraj 300 milijonov

Po ocenah predsednika LaLige Javierja Tebasaso v minuli sezoni klubi v grobem izgubili polovico prihodkov, saj so stadioni samevali, močno pa je trpela tudi prodaja raznih artiklov s klubskimi obeležji. Barcelona, ki je od španskih velikanov v morda celo najslabši finančni "kondiciji", se že nekaj časa s svojimi varovanci pogaja za kar 30-odstotno znižanje plač, LaLiga pa ji je za plače v sezoni 2020/21 postavila omejitev 382 milijonov evrov.

Februarja 2020, ko so pri LaLigi zadnjič objavili podatke in še ni bila razglašena pandemija novega koronavirusa, so plače pri Barceloni omejili na 656,43 milijona evrov, septembra 2019 pa je bil po poročanju časnika ASta prag še višji (671,43 milijona evrov). Real, ki je bil dolgo časa na drugem mestu lestvice klubov, ki lahko za plače namenijo največ denarja, lahko po novem od klubov v Primeri Division zapravi največ (468,53 milijona evrov). Realov mestni tekmec Atletico je pri 252 milijonih evrov, najmanj pa lahko v tekmovanju z uradnim imenom LaLiga Santander zapravi Elche (34,6 milijona evrov). Največ lahko v Segundi zapravi novopečeni drugoligaš iz Barcelone, Espanyol, čigar izdatki za plače lahko dosežejo 45 milijonov evrov.

Omejitev plač po sezonah:

Ekipa 2020/21 2019/20 2018/19 Real Madrid 468,53 641,05 566,5 Barcelona 382,72 671,43 632,9 Atletico Madrid 252,72 348,5 293 Sevilla 185,81 185,17 162,7 Villarreal 145,24 108,59 109,1 Athletic Club 119,82 103,18 87,8 Valencia 103,4 170,67 164,6 Real Sociedad 100,88 81,13 80,8 Real Betis 71,3 100,35 97,1 Celta Vigo 62,53 62,12 50,9 Granada 56,48 35,46 9,5 Getafe 52,59 56,28 39,2 Real Valladolid 49,36 32,03 23,8 Osasuna 46,64 38,69 11,1 Eibar 42,7 47,12 41,2 Deportivo Alaves 42,03 49,77 39,1 Cadiz 41,03 9,73 7,9 Levante 37,61 54,6 52,3 Huesca 37,06 17,04 29,33 Elche 34,6 5,62 4,68 Podatki so v milijonih evrov (vir: As.com)

Tebas: V teh izračunih je morda velika napaka

"Zdaj lahko zapravijo 600 milijonov manj. Nemogoče je, da se kar naenkrat razdrejo vse pogodbe. A so klubi, ki bodo morali znižati svoje stroške, kar se tiče plač, sicer bodo morali prodajati igralce," je dejal Tebas, ki je dejal, da v državnem prvenstvu v zadnjih letih sicer uspešno nižajo stroške.

"A v teh izračunih je morda velika napaka. Prodaja vstopnic bi se lahko spreminjala, kar se tiče števila, saj smo mislili, da se bodo lahko navijači na stadione vrnili od januarja naprej, a to ne bo možno. Ne bo se zgodilo. To so izračuni še iz poletja, opravili so se julija. Če do konca sezone navijačev ne bo, bo omejitev znašala 707 milijonov. Ne bo pa na vse vplivalo enako. Odvisno je od ravni kluba. Višji, kot je, bolj bo vplivalo. Lahko popravimo to odstopanje, da bi ostalo nekje med 600 in 550 milijoni, če bodo lahko na stadione do konca sezone prišli navijači,"dodaja Tebas.

V izračunih za omejitev plač se upoštevajo plače igralcev, trenerja, pomočnika in strokovnjaka za telesno pripravo, poleg tega pa tudi mladinsko ekipo, mladinski pogon in ostale selekcije, poleg tega pa tudi prodaja televizijskih pravic in oglaševanje, prodaja vstopnic, dolgovi, ...