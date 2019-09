Spodrsljaja favoritov: Atletico remiziral, Barcelona celo poražena

Jan Oblak je znova ostal nepremagan, a bo to za Škofjeločana verjetno slaba uteha. Atletico Madrid namreč v 90 minutah ni uspel streti odpora žilavega Celta Viga. V prvem polčasu sta najlepši priložnosti zapravila Renan Lodi in Joao Felix, ko se je dvakrat se je odlično izkazal gostujoči vratarRuben Blanco. V drugem delu je imel edino pravo priložnost že omenjeni Lodi, ki je v 85. minuti po strelu z razdalje za las zgrešil okvir vrat. Nogometaši Celte večje priložnosti niso imeli, a so vseeno prišli do zlata vredne točke. Oblak je odigral vso tekmo.

Po že omenjeni tekmi so v Granadi na travnato zelenico pritekli tudi nogometaši Barcelone. Tej so proti tamkajšnjemu prvoligašu veljali za izrazite favorite, a jim tega ni uspelo opravičiti. Že v drugi minuti srečanja so domači po zvrhani meri sreče prišli do vodstva, v polno je meril Ramon Azeez. Pri izidu 1:0 je ostalo vse do konca prvega dela. Med odmorom jeErnesto Valverde posegel po dveh zamenjavah. Na igrišče sta vstopila takoLionel Messikot tudi mladi Ansu Fati, ki pa na izid srečanja nista vplivala. V 66. minuti je zadnji žebelj v krsto Kataloncev z uspešno izvedeno enajstmetrovko zabil Alvaro Vadillo.