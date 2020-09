Španska liga po sporu med vodstvom in RFEF šele v soboto

Uvodno tekmo nove sezone španskega državnega prvenstva bosta tako v soboto po prvotnem načrtu ob 16. uri igrala Eibar in Celta Vigo. S ponedeljka na nedeljo (14.00) pa je prestavljena tekma med Alavesom in Betis Sevillo, poročajo agencije.

Vodstvo španske nogometne zveze vztraja pri tem, da bi se La Liga odpovedala petkovim in ponedeljkovim tekmam, ki med navijači niso popularne in očitno je La Liga tej zahtevi popustila. Drugače je bilo v obdobju pandemije koronavirusa, ko so se tekme igrale pred praznimi tribunami in RFEF temu ni nasprotoval.