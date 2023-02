La liga vložila pritožbo zaradi rasistične zlorabe Viniciusa

Španska liga je sporočila, da je to že šesta pritožba, ki jo vložila zaradi rasističnih žaljivk ali skandiranja proti Viniciusu Juniorju. Tri je tožilstvo odložilo, dve pa še vedno obravnavajo v Valladolidu in Madridu. "Liga se že leta bori proti takšnemu vedenju in spodbuja pozitivne vrednote športa, ne le na igrišču, temveč tudi izven njega," je zapisala.