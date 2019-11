Španska MARCA o Enriqueju in Morenu: Njun odnos že dolgo uničen

Moreno je v prvih izjavah, ko so ga postavili za začasnega selektorja, pogosto govoril o Enriqueju in dejal tudi, da bi se mu bil pripravljen umakniti, če se bo odloči vrniti. Španska reprezentanca je tako po škandaloznih dogodkih med SP 2018, ko so odpustili Julena Lopeteguija, ki se je brez obvestila pogajal z Real Madridom, spet tarča mednarodnega zgražanja. Kmalu naj bi v izjavi za javnost svojo plat zgodbe predstavil tudi Moreno.

Španski športni dnevnik MARCApiše, da je bilo prijateljstvo Luisa Enriquejain Roberta Morena"vzor za vse, ki so ju poznali". Enrique je v knjigi o nogometni taktiki, ki jo je spisal Moreno, svojega (očitno) bivšega prijatelja označil za "strastnega trenerja", čigar "naravno stanje je nezadovoljstvo". Enrique je dodal, da ima Moreno navdušujočo spodobnost za "analizo težav in iskanje rešitev". Ko je zaradi bolezni in kasnejše smrti hčerke Xane zapustil špansko reprezentančno bazo Las Rozas na zahodnem obrobju Madrida, je Morenu tudi predal ključe hiše, ki jo ima v neposredni bližini, poroča MARCA.

"Vse to pa je preteklost. Odnos se je uničil,"piše osrednji španski športni dnevnik. "Ne gre pa za zadnje mesece. Vse skupaj izvira precej dlje, v obdobju med 26. marcem, dnem, ko se je Luis Enrique moral urgentno vrniti iz Vallette v Barcelono po klicu svoje žene, in junijskimi tekmami. V tem obdobju, ko je bil Robert Moreno še začasni selektor, so se začela trenja, napetosti in nesoglasja. Luis Enrique je to razumel kot nespoštovanje hierarhije, ki jo je vzpostavil za ohranitev svojega pečata na reprezentanci, s strani Roberta."

'Posredno zelo neposredno'

Moreno je ob tekmah s Ferskimi otoki in Švedsko sprejel več odločitev, s katerimi se Enrique ni strinjal, nadaljuje MARCA. Med temi omenjajo igranje Chelseajevega vratarja Kepe Arrizabalage, glede na to, da je imel status prvega vratarja v kvalifikacijah zvezdnik Manchester Uniteda David de Geain je do tedaj odigral vse minute.

"Tako jasen Luis Enrique ni bil, ko se je 31. oktobra sestal z (predsednikom zveze Luisom, op. a.) Rubialesom in (športnim direktorjem reprezentance Josejem Franciscom, op. a.) Molino v Zaragozi. Toda njegovo sporočilo je bilo jasno. Če bi se vrnil, bi bilo najbolje, da Robert Moreno ne bi bil del njegovega štaba. Posredno zelo neposredno. Zvezi, za katero je bil povratek 'vodje projekta' prioriteta, ni ostalo drugega, kot da se spopade z aktualnim stanjem,"dodaja MARCA.

"Ko je v Solni Robert Moreno uvrstitev na Euro posvetil Luisu Enriqueju, je bilo njuno prijateljstvo že zgodovina. Na tej poti sta oba čutila, da gre za vdor na njun teren, situacija pa je s tem postala nevodljiva. Ta dolga ločitev se je končala z odvetniki Roberta Morena v Ciudad de Futbolu (centru španske reprezentance, op. a.). Ponudba za dogovor, ki jo je prek WhatsAppa v ponedeljek dopoldne dobil Rubiales, ni prinesla ničesar. Njegovi odvetniki želijo še povišati znesek 500.000 evrov, ki mu pripadajo," še piše MARCA.

