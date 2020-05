Španska nogometna liga se bo nadaljevala 11. junija

Prvenstvo bo potekalo brez gledalcev, nadaljevanje pa bosta, kot je bilo predvideno, odprla mestna tekmeca Real Betis in Sevilla.

"Pripravljeni smo, upam, da bomo ligo tudi končali, takrat bo za nas pomemben dan," je zatrdil Javier Tebas. Dotaknil se je tudi televizijskih prenosov, gledalci pred TV-ekrani si bodo tekme lahko ogledali na dva načina, ali brez glasu ali pa s simulacijo hrupa, ki se sicer sliši na stadionih.

Nogometaši, ki so morali prvenstvo zaradi epidemije novega koronavirusa prekiniti 12. marca, so prejšnji teden začeli trenirati, a le v skupinah po deset. Tebas prave treninge napoveduje čez nekaj dni. Pred prekinitvijo je vodila Barcelona, ki ima dve točki prednosti pred večnim tekmecem Real Madridom.

Finale angleškega pokala bo 1. avgusta

Finale angleškega nogometnega pokala bo na sporedu 1. avgusta, potem ko je vodstvo Premier League razkrilo načrte, da naj bi sezono angleškega prvenstva po koronavirusnem premoru nadaljevali 17. junija. Angleški pokal se je zaradi pandemije zaustavil v četrtfinalu, a organizatorji upajo, da ga bodo ob angleškem prvenstvu vseeno lahko izpeljali. Štiri tekme zadnje osmerice bodo na sporedu preko vikenda 27. in 28. junija, vendar za zdaj še ni znano, ali bodo potekale po principu tekem doma in v gosteh ali na nevtralnih prizoriščih.

Pari so Leicester City ‒ Chelsea, Newcastle United ‒ Manchester City, Sheffield United ‒ Arsenal in Norwich City ‒ Manchester United. Polfinale bo 11. in 12. julija, finale pa na Wembleyju 1. avgusta. Vse tekme pokala, kjer naslov brani Manchester City, bodo za zaprtimi vrati.

Švicarji nadaljujejo 20. junija

Združenje švicarskih nogometnih prvoligašev se je na petkovi skupščini v Bernu odločilo, da se bo prvenstvo nadaljevalo 20. junija. Vse nadaljnje tekme bodo minile brez gledalcev, na tekmah bodo veljali posebni varnostni in zdravniški ukrepi. V deželi sira in čokolade je bilo nogometno prvenstvo po pandemiji novega koronavirusa prekinjeno konec februarja.

Po 23 odigranih tekmah sta v najboljšem položaju St. Gallen in Young Boys, ki sta zbrala po 45 točk, tretjeuvrščeni Basel zaostaja pet točk. Sicer pa za petouvrščeni Zürich igra Blaž Kramer, član sedmouvrščenega Lugana je uradno še Domen Črnigoj, član zadnjeuvrščenega Thuna pa Kenan Fatkić. Švicarski državni svet je pred dvema dnevoma sprejel odločitev, da lahko od 6. junija naprej v državi organizirajo javne prireditve z vključno 300 gledalci, športna tekmovanja pa so - ob upoštevanju higienskih predpisov - dovoljena od 6. junija.