Španska policija aretirala navijače, ki so žalili Viniciusa

Kot poročajo španski mediji, gre za štiri navijače Atletica, ki so pred mestnim derbijem prek družbenih omrežij pozivali k sovražnemu govoru. Med drugim so pozvali somišljenike, naj na tekmo pridejo z zaščitnimi maskami na obrazih, da bi lažje žalili tekmece, glavna tarča je bil Vinicius.

Španska nogometna zveza je že takoj po tekmi pozvala policijo, naj primer razišče, in je pozneje tudi vložila ovadbo, na podlagi katere je nato policija izvedla aretacije, ki so potekale 14. in 15. oktobra.