Španska zveza zahtevala odstop Rubialesa

Potem ko je Luisa Rubialesa začasno suspendirala Mednarodna nogometna zveza Fifa, so se zdaj proti predsedniku obrnili še na lastni zvezi RFEF. Špansko nogometno zvezo sestavlja 19 regionalnih zvez, te pa so zahtevale odstop Rubialesa, ki je s poljubom na usta španske reprezentantke Jenni Hermoso poskrbel za afero po ženskem svetovnem prvenstvu.

Predsedniki zvez avtonomnih regij, kot so Madrid, Katalonija, Baskija in Andaluzija, so po sestanku v ponedeljek zvečer objavili sporočilo za javnost. "Po zadnjih dogodkih in nesprejemljivem obnašanju, ki je močno oškodovalo ugled španskega nogometa, predsedniki zahtevajo, da Luis Rubiales takoj odstopi z mesta predsednika RFEF," je sporočilo regionalnih zvez povzela hrvaška tiskovna agencija Hina. Obenem so soglasno podprli zdajšnjega podpredsednika Pedra Rocho za vodenje "nove etape". Rocha je sicer 10 let predsednik regionalne zveze Extremadure.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fifa, ki je pred tem začela disciplinski postopek zoper Luisa Rubialesa, je Špancu prepovedala tudi stike ali poskuse stikov s špansko reprezentantko Jenni Hermoso in njenim ožjim krogom ljudi. A Rubiales vztrajno zanika krivdo in zavrača odstop z mesta predsednika. Javnost je že v petek pričakovala njegov odstop, a je to zavrnil. S tem je izzval neposreden komentar Hermosove. "Bila sem ranjena. Počutila sem se kot žrtev impulzivnega, seksističnega in neprimernega dejanja, v katerega nisem privolila. Po domače povedano: brez spoštovanja," je 33-letnica zapisala na socialnih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dodala je, da je sporno dejanje po finalu SP le eden od dogodkov na dolgem spisku neprimernega obnašanja predsednika, ki so jih nogometašice v preteklih letih obsodile. Tik pred tem so španske nogometašice, po novem svetovne prvakinje, napovedale, da ne bodo več igrale za izbrano vrsto, dokler se bo Rubiales oklepal predsedniške funkcije. Predsednik zveze je pred dobrim tednom po zmagi Španije v finalu svetovnega prvenstva v Sydneyju nad Anglijo z 1:0 zagrabil Hermoso z obema rokama za glavo in jo poljubil na usta. Le malo za tem je sam priznal, da nogometašici to ni bilo všeč, in vsul se je val obtožb na njegov račun, vrstile so se zahteve po njegovem odstopu.

icon-expand Poljub Luisa Rubialesa in Jennifer Hermoso FOTO: Profimedia