Španski El Pais razkriva: Messi lahko po koncu sezone odide

Medtem, ko se mu mandat nezadržno izteka, želi predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu še zadnjič pred odhodom iz glavne pisarne ob stadionu Camp Nou podaljšati pogodbo z Lionelom Messijem. Nazadnje, pisalo se je leto 2017, je bilo prelitega veliko črnila, a je Argentinec na koncu vseeno pristal na podaljšanje sodelovanja do leta 2021.

MESSI

Po poročanju El Paisapa ima kapetan in prvi strelec v zgodovini "Blaugrane" ves čas v rokah škarje in platno, kar se tiče lastne prihodnosti, saj lahko kadarkoli v naslednjih dveh letih, natančneje po koncu aktualne sezone 2019/20 in naslednje sezone 2020/21, prekine pogodbo s klubom, pri katerem igra vse od začetka profesionalne kariere.

Prepričani, da se ne bo zgodilo

"Odločitev o prekinitvi pogodbe je odvisna le od Messija. Kapetan Barce je osemkrat podaljšal pogodbo z Barcelono od leta 2005, če pa želi prekiniti sodelovanje, lahko to stori ob koncu vsake sezone," poroča španski športni časnik MARCA.

Za El Pais, ki je informacijo razkril, je neimenovani vir iz kluba zatrdil, da gre za "obojestranski dogovor". V klubu naj bi bili prepričani, da je Argentinec zvest Barci in da je predčasno ne bo zapustil in okrepil katerega od tekmecev. Vedno dobro obveščeni radio Cadena SER meni, da bi Messi klavzulo izkoristil le v primeru, da bi se želel hitreje od pričakovanj vrniti v domačo Argentino. V zadnjih letih je že bilo več namigov, da bi lahko 32-letni zvezdnik svetovnega nogometa pred upokojitvijo oblekel dres domačih Newell's Old Boysov iz Rosaria.

Po koncu minule sezone Messi še ni odigral niti ene minute za Barcelono, potem ko si je pred zaključnim delom priprav in gostovanjem članskega moštva v Združenih državah Amerike poškodoval mečno mišico. Ker ga ni bilo v kadru niti za nedavno gostovanje v Pamploni pri Osasuni (2:2) so se že začele pojavljati govorice, da se je njegovo zdravstveno stanje dodatno poslabšalo, a iz kluba prihajajo zagotovila, da se bo vsaj na klop vrnil že za naslednjo preizkušnjo pred domačimi gledalci proti Valencii (14. september).