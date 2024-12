'Za Mbappeja se kariera pri Realu začenja s San Mamesom'

Realov niz slabših rezultatov se je nadaljeval na obračunu španskega prvenstva v Bilbau. Sicer vselej vroče in zelo zahtevno gostovanje se je končalo z zmago Baskov (2:1), Madridčani pa so zamudili priložnost, da se točkovno povsem približajo Barceloni.

"Še v slačilnici po tekmi, ko so bile glave vroče in je vladalo komorno razpoloženje, je Mbappe pristopil k soigralcem in se zapletel v posamezne pogovore z nekaterimi ključnimi možmi ekipe. Vsakemu naj bi povedal isto. Opravičil se je za zgrešeno enajstmetrovko in povprečno predstavo. In kar je najpomembneje, pokazal je iskreno željo, da postane lider ekipe," je špansko javnost obvesti AS.