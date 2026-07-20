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Nogomet

Nesojeni veterinar, ki je nekoč ljubil hči slavnega trenerja

Ljubljana, 20. 07. 2026 11.16 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
A.V.
Ferran Torres

Boljšega trenutka za svoj prvi gol na svetovnih prvenstvih si Ferran Torres ne bi mogel izbrati. V finalu je meril v polno v prvi minuti drugega dela podaljška za zmago Španije z 1:0 nad Argentino, kar ga je izstrelilo v večnost. Kdo je pravzaprav novi španski nogometni junak?

Povsem enako velja za predhodnika Ferrana Torresa, Andresa Iniesto, ki je pred 16 leti proti Nizozemski v Johannesburgu dosegel zadetek v 116. minuti, kar ga je nemudoma izstrelilo med nesmrtne španske junake. Oba naslova Španije sta bila dosežena na podoben način - z minimalno zmago -, a v resnici zelo dominantno. Čeprav se je turnir v Južni Afriki leta 2010 začel s porazom proti Švici, letošnji pa z remijem brez golov proti debitantom z Zelenortskih otokov.

Torres je začel v prvi postavi le na tisti uvodni tekmi skupinskega dela, ko pa ni dosegel gola, ga je selektor španske izbrane vrste Luis De la Fuente preselil v vlogo aduta s klopi. Razlog je bil tudi v tem, da je proti Zelenortskim otokom zaigral na položaju Lamina Yamala na desnem krilu. Ko se je slednji vrnil v začetno enajsterico, se je moral novopečeni španski junak sprijazniti s čakanjem na svoj trenutek prebliska.

Ferran Torres v trenutkih slavja po doseženem zmagovitem zadetku v finalu svetovnega prvenstva 2026 proti Argentini.
Ferran Torres v trenutkih slavja po doseženem zmagovitem zadetku v finalu svetovnega prvenstva 2026 proti Argentini.
FOTO: AP

To je bila sicer pogosta podoba njegove dozdajšnje kariere, še posebej po tem, ko je iz matične Valencie prestopil v tako velika kluba, kot sta Manchester City in Barcelona. City je avgusta 2020 Valencii zanj odštel 23 milijonov evrov, z njim pa je v prvi sezoni 2020/2021 osvojil Premier ligo in ligaški pokal. Vendar pa je bil že na polovici naslednje sezone, januarja 2022, prodan Barceloni, ki je zanj odštela 55 milijonov evrov in ga s petletno pogodbo vezala do leta 2027.

Tudi na Camp Nouu se ni bilo lahko izboriti za glavno vlogo, pri tem pa so ga občasno ovirale še poškodbe. Po trojni kroni v sezoni 2024/2025 (La Liga, kraljevi pokal in španski superpokal) se je Torresu v minuli sezoni 2025/2026 končno odprlo – za Barcelono je namreč dosegel 16 prvenstvenih golov. Za špansko reprezentanco je zbral že 65 nastopov in dosegel 25 zadetkov, debitiral pa je 3. septembra 2020 ob remiju z 1:1 proti Nemčiji v uefini Ligi narodov.

Ferran Torres je pri Barceloni obudil svojo kariero. Za njegove usluge pa naj bi se resno zanimali v vrstah dvakratnega zaporednega evropskega klubskega prvaka Paris Saint Germaina.
Ferran Torres je pri Barceloni obudil svojo kariero. Za njegove usluge pa naj bi se resno zanimali v vrstah dvakratnega zaporednega evropskega klubskega prvaka Paris Saint Germaina.
FOTO: AP

Že tri dni pozneje je dosegel svoj prvi zadetek za Furijo ob zmagi s 4:0 proti Ukrajini, 17. novembra istega leta pa je ob visoki zmagi proti Nemčiji s 6:0 vpisal celo hat-trick. Pomni ga tudi Hrvaška, saj je bil leta 2021 v osmini finala evropskega prvenstva eden od strelcev ob zmagi Španije s 5:3 po podaljških. Z njegovimi reprezentančnimi začetki je povezana tudi ljubezenska zgodba s Siro Martinez, ki se ukvarja s konjeništvom. Sira je namreč hči Luisa Enriqueja, takratnega španskega selektorja, danes pa izjemno uspešnega trenerja Paris Saint Germaina, ki mu je leta 2019 zaradi raka na kosteh umrla devetletna hči Xana.

Kljub temu Enriquejevega vabila v ekipo ne gre pripisovati dogodkom iz zasebnega življenja, saj si je Ferran Torres članski dres pošteno prislužil, pred tem pa je igral za vse mladinske selekcije in bil evropski prvak v kategorijah do 17 in 19 let. Zveza z Martinezovo se je sicer končala leta 2023, ko so rumeni mediji pisali, da se videva s Ferranovim reprezentančnim soigralcem Robinom Le Normandom, kar pa je bilo pozneje demantirano.

Ferran Torres je dosegel gol po podaji Nica Williamsa.
Ferran Torres je dosegel gol po podaji Nica Williamsa.
FOTO: AP

Nadaljevanje zgodbe z njenim očetom pa bi se lahko zgodilo že po koncu svetovnega prvenstva, saj so vse glasnejše govorice, da si Luis Enrique želi Ferrana pripeljati v vrste dvakratnega zaporednega evropskega klubskega prvaka. Ker Torres vstopa v zadnje leto pogodbe z Barcelono, je takšen scenarij povsem realen. 183 centimetrov visoki napadalec, ki lahko igra na več položajih in zabija z obema nogama, po novem pa odloča tudi o naslovu svetovnega prvaka, ima zagotovo dovolj kakovosti za mesto v vrstah francoskega velikana.

Ko se želi sprostiti, Ferran Torres najraje obišče rodni Foios, kraj blizu Valencie. Ko so Valencio in njeno okolico pred dvema letoma prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo več kot 300 ljudi, je Torres brez oklevanja obul gumijaste škornje, vzel lopato ter reševalno opremo in odšel pomagat prizadetim. Na hrbtu ima vtetoviranega mitološkega ptiča Feniksa, ki se rojeva iz pepela, nekoč pa je v zvezi s tem dejal: "Ko padem, se dvignem kot feniks iz pepela. Rojen je novi Ferran, z boljšo miselnostjo in možnostjo nadaljnega napredka. Pokazati moram še ogromno, moja miselnost pa je podobna miselnosti morskega psa, saj jo usmerja nenehna želja po napredku."

Ferran Torres je v enem od zadnjih intervjujev pred začetkom mundiala dejal da, če ne bi bil nogometaš, bi se najverjetneje ukvarjal z veterinarstvom.
Ferran Torres je v enem od zadnjih intervjujev pred začetkom mundiala dejal da, če ne bi bil nogometaš, bi se najverjetneje ukvarjal z veterinarstvom.
FOTO: AP

Rad spremlja tudi druge športe. Če ne bi bil nogometaš, pravi, da bi postal fizioterapevt, čeprav ne gre izključiti niti veterinarskega poklica, saj naravnost obožuje pse. "Življenja brez psov si ne morem predstavljati. Že od rojstva imam priložnost biti v njihovi družbi, se igrati z njimi in čutiti njihovo srečo. Zame hiša brez psa ni pravi dom. Luna je bila nekaj posebnega, najin skupni pes s sestro, zdaj pa imam Romo in Fedra ter Mila, ki živi s sestro v Valencii," je razkril Ferran Torres, ki je pred odhodom na svetovno prvenstvo dejal: 

"Vsi sanjajo o osvojitvi svetovnega prvenstva in to je naslednji cilj, ki ga ne bo lahko doseči. Vendar imamo odličen reprezentančni kader in moramo sanjati o velikih stvareh." Sanje so 19. julija v predmestju New Yorka naposled postale resničnost. Z njegovim zadetkom z levo nogo po podaji Nica Williamsa. Za vse večne čase.

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