Španski mediji: Agüero bo naslednji teden oznanil konec kariere

33-letni Sergio Agüero je konec oktobra v 40. minuti obračuna španskega prvenstva proti Alavesu začutil bolečino v prsih in hlastal za zrakom. Argentincu so nekaj minut nudili prvo pomoč na igrišču, nato so prišli na zelenico z nosili, vendar je nogometaš sam zapustil igralno površino. Kasnejši pregledi v bolnišnici so pokazali motnje v ritmu srca.

Takrat so iz Barcelone sporočili, da bo zaradi nadaljnjih terapij in opazovanj argentinski napadalec z igrišč odsoten najmanj tri mesece, toda že pred dnevi so španski mediji namigovali, da bo moral predčasno končati kariero, saj z motnjami v ritmu srca ne bo smel več igrati.