Španski mediji: Jordi Cruyff je zaustavil Laporto pred zamenjavo Koemana

Po poročanju TV3-ja naj bi bil prav sin slovitega Johana Cruyffa, tj. Jordi Cruyff, tisti, ki naj bi bil odgovoren za to, da Koeman še ostaja na klopi Barcelone. Cruyffa, ki v Barci skrbi za mednarodni skavting, je bilo moč opaziti tudi na zadnji tekmi z Atleticom (poraz v Madridu z 0:2), in sicer je sedel v isti loži kot kaznovani trener Koeman. Predsednika kluba Joana Laporto naj bi opomnil, da je Koeman legenda kluba in da se ga ne smejo znebiti skozi stranska vrata, saj da je prevzel ekipo v ekstremno težkem institucionalnem in športnem obdobju, zato da si zasluži še zadnjo priložnost in malce večjo stopnjo zaupanja klubskega vodstva.

Kot danes piše španski AS, naj bi Laporta pozorno prisluhnil Jordijevim argumentom in še isti dan poklical Koemana, da bi našla skupen jezik v nadaljevanju sezone. Ključne naj bi bile naslednje tri tekme po reprezentančnem premoru, odvisno od rezultata, pa bo odvisna tudi Koemanova prihodnost na klopi Barcelone. Te tekme so z Valencio, Dinamom iz Kijeva in Real Madridom. Sam Jordi pa naj bi se zavzel za to, da bo bliže garderobi in bo imel večji vpliv na Koemanovo delo, zato ni naključje, da je bil prisoten že na Wandi Metropolitano preteklo soboto.