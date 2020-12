Španski mediji se sprašujejo: 'Je bil Messi sploh v Cadizu?'

Nogometaši Barcelone so doživeli novo bolečo zaušnico ob zadnjem prvenstvenem porazu proti Cadizu. Ne le, da so bili zelo neučinkoviti ob 83-odstotni posesti žoge v svojih nogah, temveč so z nedopustnimi napakami v ožji obrambi še enkrat več v tej sezoni dovolili nasprotniku, da jih kaznuje. Cadiz je tako po madridskem Realu vzel še drugi veliki skalp v španski La Ligi in s tem dal misliti vse bolj nervoznemu strategu blaugrane Ronaldu Koemanu.

Izkušeni nizozemski strokovnjak je po četrtem prvenstvenem porazu bentil nad nedopustnimi napakami svojih varovancev v obrambi. Izpostavil je predvsem trenutek iz 63. minute, ko je branilec Barcelone Clement Lenglet z nonšalantno povratno podajo vratarju Marcu-Andreu Ter Stegnuomogočil napadalcu Cadiza Alvaru Negredu, da z zadetkom zapečati usodo neučinkovitih Kataloncev. "Težko je pojasniti takšen poraz. V Cadiz smo prispeli s popotnico predhodnih dobrih rezultatov in zmag, potem pa se zgodi tole. V prvem polčasu smo bili slabi, v nadaljevanju precej boljši, a neučinkoviti. Če nasprotnik iz treh priložnosti dvakrat zadene, potem si ne zaslužite kaj več od poraza. Izgubili pa smo zaradi nedopustnih napak v obrambi," je po tekmi razpredal trener evropskega klubskega prvaka izpred petih let Ronald Koeman in nadaljeval: icon-expand Ronald Koeman je le nemočno opazoval številne zgrešene poskuse svojih varovancev ob zadnjem prvenstvenem porazu proti Cadizu. FOTO: AP "Prejeli smo dva smešna zadetka, ki jih moštva, ki sem jih predhodno vodil, niso prejemala. Sami smo si krivi za nov boleč poraz, predvsem pa za podarjen gol Negredu, ki se je ne kriv ne dolžen znašel v priložnosti, ki jo je s svojimi bogatimi izkušnjami znal spremeniti v zadetek. Kar pa je še bolj boleče in hkrati zaskrbljujoče, je, da to ni edini takšen zadetek, ki smo ga prejeli v tej sezoni. Nismo dovolj agresivni in ne osvajamo tako imenovanih drugih žog, zato trošimo preveč energije. Pod nujno moramo nekaj spremeniti in se izboljšati v tej fazi igre." Španski mediji so se po porazu v Cadizu spraševali, ali je bil prvi zvezdnik in kapetan moštva s Camp Noua Lionel Messi sploh na igrišču. Ob že tako ali drugače zdesetkani ožji obrambni vrsti je tokrat zatajil še napadalni del moštva, ki nikakor ne najde način, da obdobja občutne terenske premoči oplemeniti z zadetki. S četrtim ligaškim porazom je Barcelona še povečala svoj točkovni zaostanek za trenutno vodilni madridskim Atleticom, ki zdaj znaša velikih 12 točk. Madridski Real zaseda tretje mesto s šestimi točkami zaostanka.