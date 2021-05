Španski mediji trdijo: Zidane je igralcem že povedal, da se poslavlja

"Trener je to svojim igralcem povedal prejšnjo soboto pred tekmo s Sevillo," sta poročala radio Onda Cero in portal Goal. To soboto pa je Zidane tudi sam namignil, da se poslavlja, ko je na novinarski konferenci pred tekmo v Bilbau dejal,"da v življenju napoči trenutek, ko je čas za spremembe".

"Mogoče mislite, da bom odšel, zato ker bom prevzel odgovornost, ali pa da bom odšel, ker se bodo zapletle stvari. Nikoli, nič. Vse, kar vem, je to, da to, kar počnem, počnem na najvišjem možnem nivoju. In pride trenutek, ko ... pride trenutek za spremembo. Toda za vse, ne le zame. Za dobro nogometašev, kluba, ljudi. Ne končujem zato, ker je enostavno reči, da odhajam, se izklopim in ne želim več gledati. Trenutki so takšni. So trenutki, ko moraš biti prisoten, in so takšni trenutki, ko je bolje iti, ker je tako dobro za vse,"je med drugim še povedal francoski strokovnjak na klopi Reala, s katerim je osvojil tri lovorike Lige prvakov in dve španski La ligi.