Španski nogometaši do 21 let dvignili pokal evropskih prvakov

Španski nogometaši v kategoriji do 21 let so premagali branilce naslova Nemce in osvojili naslov evropskega prvaka. V finalu v Vidmu so Španci zmagali z 2 : 1. Fabian Ruiz (7.) in Daniel Olmo (69.) sta bila uspešna za zmagovalce, Nadiem Amiri je v 88. minuti znižal nemški zaostanek.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V ponovitvi finala izpred dveh let je bil razplet drugačen kot leta 2017 v Krakovu, ko je Nemčija na Poljskem premagala Španijo z 1 : 0 in osvojila svojo drugo lovoriko na teh tekmovanjih. V Vidmu je Španija povedla že po 25 minutah, ko se je Fabianu Ruizu ponudilo veliko prostora v sredini. Ta je potegnil proti golu in z natančnim strelom iz približno 20 metrov premagal nemškega vratarja Alexandra Nübla. Slednji je bil v središču pozornosti pri drugem golu Špancev v 69. minuti. Po slabšem posredovanju pri strelu Ruiza je do odbite žoge prišel Daniel Olmo, ki je matiral Nübla z lobom. V zaključku tekme je Nemčija prek Nadiema Amirija znižala izid, a za kaj več ji je zmanjkalo tako časa kot tudi idej. tekma Potek tekme bi sicer lahko bil tudi drugačen, saj je bila Španija v prvem polčasu blizu tega, da bi zaradi nevarnega visokega starta branilca Jesusa Valleja v nadaljevanju morala igrati z 10 igralci. Odločitev sodnika, da Valleju pokaže le rumeni karton za prekršek, je potrdil tudi video sodnik. Nemčija si je tudi sicer priigrala nekoliko več strelov na gol (14 proti 12), čeprav je bila s svojimi priložnostmi dokaj neučinkovita. Manjkal je tudi večji prispevek prvega strelca turnirja Luce Waldschmidta, ki v finalu ni našel veliko prostora in je ostal pri sedmih zadetkih. Nemčija je prvič na teh tekmovanjih zmagala leta 2009 na Švedskem, reprezentanca te skandinavske države je bila najboljša leta 2015, leta 2011 in 2013 pa je dvakrat zapored slavila Španija, ki je bila najboljša že leta 1986 in 1998 ter je s štirimi naslovi na skupno drugem mestu, za Italijo, ki jih ima pet, zadnjega iz leta 2004. postavi