Španci po treh mesecih trenirajo s polno paro

Klubi v španskem nogometu so po skoraj treh mesecih začeli trenirati brez omejitev. Špansko prvenstvo se bo nadaljevalo 11. junija s seviljskim derbijem med Sevillo in Betisom. Prekinitev zaradi pandemije novega koronavirusa v Španiji traja že 82 dni, skoraj mesec dni pa je minil, odkar so lahko nogometaši začeli trenirati ob številnih omejitvah ter zaščitnih ukrepih.

Individualne vadbe so bile namreč omogočene 4. maja, 14 dni kasneje pa so bili dovoljeni še treningi v manjših skupinah do 10 nogometašev. Po novem bodo imeli Španci le 10 dni časa za treninge brez omejitev, preden se bo 11. junija nadaljevalo prvenstvo.

V njem vodi Barcelona, ki ima dve točki prednosti pred Realom iz Madrida. Tretja je Sevilla, ki pa zaostaja že 11 točk. Atletico Madrida slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka na šestem mestu zaostaja 13 točk.

Barcelona bo 13. junija v prvem krogu nadaljevanja prvenstva gostovala pri Mallorci. Real Madrid bo dan kasneje na svojem igrišču gostil moštvo Eibarja. Jan Oblak pa z Atleticom odhaja v goste k Athleticu iz Bilbaa.

Vodstvo italijanskega prvenstva objavilo spored in protokole za tekme Italijanska nogometna zveza (FIGC) je objavila protokole za izvedbo nogometnih tekem prve lige ter začetni spored, so sporočili iz vodstva tekmovanja. Prvenstvo se bo, kot je bilo napovedano, nadaljevalo z zaostalimi tekmami 26. kroga 20. in 21. junija. Pred tem pa bodo odigrali preostale tekme italijanskega pokala. Finale tega tekmovanja bo 17. junija, v njem pa se bosta merila zmagovalca obračunov med Milanom in Juventusom ter Napolijem in Interjem, kjer igra čuvaj mreže Samir Handanović. Tekmi uradno še nimata datumov, predvidoma pa bosta po navedbah italijanskih medijev na sporedu 13. in 14. junija.

icon-expand Josip Iličić FOTO: AP