Španski nogometni klubi najboljši, slovenski tudi za Lihtenštajnom

Uspehi Maribora (na fotografiji v sredini Rok Kronavater) v evropskih tekmovanjih niso bili dovolj za kaj več kot 32. mesto Slovenije na evropski lestvici, saj so ostali udeleženci kvalifikacij za Ligo prvakov in Ligo Evropa (Olimpija, Domžale, Gorica, Mura, Celje, Rudar Velenje in Koper) praviloma hitro izpadali.

FOTO: Damjan Žibert