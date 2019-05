Valverde kljub novemu razočaranju dobil zaupnico: Hvala za sožalje

"Že nekaj časa razmišljamo o naslednji sezoni, a zdaj ni trenutek za to. Vedno pride do novih nakupov, a zdaj ni trenutek za govorjenje o tem. Ne bi rekel, da je bila sezona enaka polomu, čeprav tudi ni bila odlična. Vsako leto želimo do konca sezone priti z najboljšimi možnostmi v lovu na vse trofeje, na koncu pa smo izgubili dve tekmi, na Anfieldu in tukaj, ostali pa smo brez dveh naslovov."

"Nič nimam za povedati. Hvala pa za sožalje,"je bil kratek Valverde, ki mu je po obračunu nemudoma v bran (ne prvič v zadnjih tednih) stopil tudi predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu . Katalonci so aprila potrdili četrti državni naslov v zadnjih petih letih in drugega zaporednega pod taktirko Valverdeja, a so nato v manj kot treh tednih zapravili preostali lovoriki, ki sta se jim ponujali: po porazu v Liverpoolu na povratni tekmi polfinala Lige prvakov ( 0 : 4 ) je zdaj sledil še neuspeh proti Valencii.

Barcelona je pokalno lovoriko do sobotne tekme osvojila štirikrat zapored, peti uspeh v nizu bi bil absolutni rekord, ko gre za najmočnejše evropske lige, Katalonci pa so že nekaj časa najuspešnejša ekipa španskega pokala s 30 naslovi. Toda v tej sezoni je bilo vse podrejeno Ligi prvakov, ki jo je novi kapetan Lionel Messiže poleti javno označil za največjo željo. Zato je polom na Anfieldu toliko bolj odmeval, v Sevilli pa gol Argentinca ni bil dovolj vsaj za podaljšek, ki so ga Katalonci lovili po zaostanku z 0 : 2 v prvem polčasu, v katerem sta zadela Kevin Gameiro in Rodrigo Moreno.

'Trenerji Barcelone se vedno zmotimo v nečem'

"Dobro se počutim. Ko zmagaš se, jasno, počutiš veliko bolje, veliko srečnejše. A to je drugačen občutek (kot proti Liverpoolu, op. a.), čeprav smo spet izgubili,"je pred mediji v soboto še povedal Valverde.

"Ni nam uspelo izpolniti pričakovanj, ki smo jih ustvarili skozi sezono. Pred mesecem smo proslavljali naslov v La Ligi in mislili, da bi lahko proslavili tudi trojno krono, a nam je v ključnem trenutku spodletelo. Tu smo, da osvajamo trofeje, nič drugega. A dobro sem, dobro ... Ko trenerji izgubljajo, se želijo nato vedno odkupiti in obrniti tok dogodkov. O tem ni dvoma, vem, da je težko izgubljati in nekaj nam je manjkalo. Ta odgovornost, ki jo imam, je naporna, a to moraš sprejeti. Trenerji Barcelone se vedno zmotimo v nečem. Ne vemo točno, kaj to je, a vedno je nekaj,"je še sarkastično sklenil.

Marcelino: Najsrečnejši človek na svetu

Veliko bolj prešerno je bilo razpoloženje med "netopirji" iz Valencie, ki so marca proslavili stoto obletnico kluba, zdaj pa ob častitljivem jubileju dobili še lepo nagrado. Marcelino Garcia Toral, nekdanji trener Seville, je na zelenici velikega tekmeca rdeče-belih Reala Betisa proslavil svojo prvo trofejo v trenerski karieri, potem ko je z varovanci letos boleče izpadel iz še enega polfinala – v Ligi Evropa je bil od Valencie prepričljivo boljši londonski Arsenal.

"Če je to najboljši dan v moji karieri? Če bi rekel, da ni, bi lagal. To je moj prvi naslov in zelo sem srečen," je za TVE dejal Marcelino. "Prvi finale je vedno prvi, vedno je neka zmaga prva zmaga. Težko nam je bilo po sedmih polfinalih. Hvala igralcem in navijačem, družini ... Spremenili so me v najsrečnejšega človeka na svetu,"je nadaljeval nekdanji trener kapetana slovenske reprezentance Bojana Jokića pri Villarrealu, ki se je dotaknil tudi težkih trenutkov sezone.

"Nogomet je tako spremenljiv, lansko leto je bilo izjemno, letos pa nismo začeli dobro, a današnje trpljenje nam je prineslo vse to. Hvala navijačem, klubu, ki me je podprl v težkih trenutkih. Hvaležnost je obojestranska,"je še dodal in nato na novinarski konferenci pristavil: "Če v finalu pokala premagaš Barco, ima vse skupaj še dodatno vrednost. Prvaki so bili v petih od zadnjih šestih izvedb turnirja. Igralci so naslov osvojili zasluženo. Neopisljivo sem srečen in to bi posvetil številnim ljudem. Nemogoče pa je naslov proti Barci osvojiti brez trpljenja."

Marcelina je med nagovorom navijačem po zmagi z drsečim štartom 'pokosil' branilec Gabriel Paulista: