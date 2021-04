Baskovski finale z letom 'zamude' pripadel Real Sociedadu

V Bilbau je prišlo pred tekmo do hudih izgredov, saj se je v neposredni bližini stadiona San Mames zbralo več sto mladih navijačev, ki niso upoštevali veljavnih ukrepov španske vlade. Med obmetavanjem in spopadi s policijo so prevračali in zažigali smetnjake, mlado žensko pa je v glavo zadela steklenica, zato je potrebovala zdravniško oskrbo.