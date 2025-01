Nor prvi polčas Barceloni zagotovil visoko zmago nad Realom in prvo lovoriko

Barcelona je prvakinja španskega superpokala. V velikem finalu je slavila z 2:5 in tako na še drugem el clasicu v sezoni (prvi se je končal z 0:4) prepričljivo premagala Real Madrid ter zagotovila 15. lovoriko v tem tekmovanju in prvo v tej sezoni. Za Katalonce so že v prvem polčasu v polno merili Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha in Alejandro Balde, v drugem pa še enkrat Raphinha. Za Real sta po enkrat zadela Kylian Mbappe v prvem in Rodrygo v drugem polčasu.

Finale španskega superpokala se je branilce naslova začel sanjsko, saj so nogometaši Reala izkoristili že prvo priložnost na tekmi. Po uvodnem naletu Barcelone sta v peti minuti Vinicius Jr. in Kylian Mbappe izpeljala hiter proti napad, ki ga je slednji tudi zaključil in tako poskrbel za zgodnje vodstvo svojega moštva.

A vodstvo Reala ni trajalo dolgo. Manj kot 12 minut kasneje je Robert Lewandowski na napačni nogi ujel obrambo Reala in z izvrstno podajo zaposlil Lamina Yamala. 17-letni Španec je bil hitrejši od Ferlanda Mendyja, spretnejši od Aurelien Tchouamenija in dovolj natančen, da je s strelom z levico premagal do tedaj odličnega Thibauta Courtoisa.

Katalonci so po izenačenju še naprej pritiskali in to se jim je obrestovalo po le desetih minutah. Jules Kounde je podal v kazenski prostor Reala in žoga se je odbila proti Gaviju, ki si je s prsmi želel ustaviti žogo, a kaj, ko ga je na nedovoljen način ustavil Eduardo Camavinga. Francoski vezist je s podplatom mladega Španca zadel stegno in glavnemu sodniku Jesusu Gil Manzanu ob ogledu posnetka ni preostalo drugega, kot da dosodi enajstmetrovko za Barcelono. Žogo si je na belo piko namestil Lewandowski in neubranljivo meril v desni kot.

Potem pa se je Barceloni odprlo. Le tri minute kasneje so nogometaši Blaugrane. Z dolgo in natančno podajo se je izkazal Kounde, ki je zaposlil vtekajočega Raphinho, ta pa je za glavo premagal čuvaja mreže Reala.

A tudi tretji zadetek Barcelone še ni bil zadnji v prvem polčasu. Globoko v sodnikovem dodatku je Barcelona po kotu Reala izpeljala hiter proti napad, s katerim je kaznovala Real, ki je želel še pred polčasom znižati zaostanek za večnim tekmecem. Raphinha in Alejandro Balde sta lovil žogo, do katere je na koncu prišel slednji, ki se ni obotavljal in je z natančnim strelom z levico zatresel mrežo Belega baleta. To je bil za levega bočnega branilca Barcelone sploh prvi zadetek v vseh tekmovanjih v aktualni sezoni.

Strateg Reala Carlo Ancelotti je ob polčasu moral nekaj spremeniti in namesto Camavinge je v igro poslal Danija Ceballosa. Tudi drugi polčas so tako kot prvega bolje odprli nogometaši Reala, ki bi po manj kot dveh minutah skoraj znižali zaostanek. Vinicius Jr. je podal z leve strani, z močnim volejem pa je poskusil Rodrygo, a stresel zgolj okvir vrat Barcelone.

Potem pa je v veljavo stopilo staro nogometno pravilo kdor ne da, dobi in že v naslednjem napadu je znova zadela Barcelona. Tokrat je hitronogega Raphinho zaposlil mladi Marc Casado, brazilski krilni napadalec pa je zavrtel Tchouamenija in še drugič na tekmi premagal Courtoisa.

Po vodstvu s kar štirimi zadetki pa se je Barcelona kar sama spravila v težave. Jude Bellingham je v ogenj poslal Mbappeja, a ga je tik pred kazenskim prostorom spotaknil veteran v vratih Barcelone Wojciech Szczesny. Glavni sodnik si je ogledal posnetek, videl kontakt in z rdečim kartonom kaznoval vratarja Barcelone. Namesto izključenega poljskega vratarja je v igro vstopil Inaki Pena, ki pa je nemudoma moral pobrati žogo iz mreže. Rodrygo je izvedel prosti strel s približno 17ih metrov, meril v vratarjev kot in premagal neogretega vratarja Barce.

Ancelotti in strokovni štab Reala so po drugem zadetku in izključitvi vratarja Barcelone, zaradi katere je moral mesto na zelenici odstopiti Gavi, spremenili taktični pristop in vse moči usmerili v napad. Namesto tokrat neprepričljivih Tchouamenija, Mendyja in Viniciusa, so v igro vstopili Luka Modrić, Fran Garcia in Brahim Diaz, a tudi okrepitve s klopi Realu niso pomagale zmanjšati, kaj šele izničiti visokega vodstva Barcelone.

Na koncu se je izkazalo, da so Katalonci večino dela opravili že v prvem polčasu, v drugem zadeli še enkrat in nato z igralcem manj le mirno pripeljali tekmo do konca, zaradi česar so se lahko razveselili prve lovorike v sezoni. Prve lovorike na klopi Barcelone pa se je razveselil nemški strateg Hansi Flick.

Lestvica po številu osvojenih španskih superpokalov: Barcelona ... 15 Real Madrid ... 13 Athletic Bilbao ... 3 Deportivo La Coruna ... 3 Atletico Madrid ... 2 Valencia ... 1 Sevilla ... 1 Zaragoza ... 1 Mallorca ... 1 Real Sociedad ... 1