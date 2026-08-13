'Španski' superpokal se iz Savdske Arabije seli v Turčijo

Od drugega do sedmega februarja bo Istanbul gostil "mini" turnir španskega superpokala. Najprej bosta na sporedu obe polfinalni tekmi, nato pa sledi finalni spektakel, kjer si organizatorji ponovno želijo večna rivala Barcelono in madridski Real, ki sta si nasproti stala že na zadnjih petih finalih superpokala. V začetku naslednjega leta se bodo največjima kluboma v Španiji v boju za trofejo pridružila še Real Sociedad in Atletico Madrid.

Leta 2021 je Španska nogometna zveza (RFEF) sprejela izredno kontroverzno odločitev, da se superpokal preseli v Savdsko Arabijo, kjer je domoval naslednjih pet let. Zdaj ga bo gostilo največje turško mesto, kar pomeni, da si veliko domačih španskih navijačev znova ne bo moglo ogledati tekem svojih ljubljencev. To je seveda velika prednost za Barco in Real, ki imata svoje privržence razpršene po celotni zemeljski obli in lahko napolnita sleherni stadion na svetu. Za njune tekmece in njihove najzvestejše podpornike pa predstavlja nov udarec in še en dokaz, da se nogomet že dolgo časa ne igra več za navijače.