Messi z mojstrovino potrdil zmago Barcelone, zanesljiva tudi Sevilla

V okviru 18. kroga španskega prvenstva je Barcelona na Camp Nouu pričakala Deportivo Alaves. Domačini so bili v prvem polčasu izrazito boljši tekmec, nato so v drugem nekaj minut 'viseli', ko so gostje imeli nekaj priložnosti, na koncu pa je dvome o zmagovalcu z mojstrovino razblinil Lionel Messi. Bilo je 4:1.

Griezmann, Messi in Suarez so se vsi vpisali med strelce. FOTO: AP Že od prve minute srečanja je Barcelona močno pritisnila na gostujoča vrata. To se ji je prvič obrestovalo v 14. minuti, ko je natančno podajoLuisa Suareza izkoristil Antoine Griezmann. Francoz je na napačni nogi našel Alavesovega vratarja Fernanda Pacheca, ki je bil brez možnosti. Pritisk Blaugrane je sadove drugič obrodil tik pred koncem prvega dela, ko jeArturo Vidal sprožil močan strel s kakšnih 12 metrov. Še drugič se je pod asistenco podpisal Suarez. V drugi del so gostje krenili sijajno, saj je v 56. minuti izid znižal Pere Pons. Po predložku Rubena Duarteja je 26-letnik zadel z natančnim strelom z glavo. Nato je Barcelona nekaj minut visela, saj so imeli gostje kar nekaj zrelih situacij, a resnejšega zaključka niso uspeli pripraviti. Kazen za neodločnost je prišla v 69. minuti, ko jeLionel Messiob spremstvu štirih branilcev zadel s približno 20 metrov. Le nekaj minut kasneje je končnih 4:1 postavil urugvajski napadalec Suarez, ki je zadel z najstrožje kazni. Še pred tem je Mallorca doma gostila Sevillo. Andaluzijci so z zmnago poskrbeli, da še naprej dihajo za ovratnik Barceloni in Real Madridu. V prvem polčasu je zabil Diego Carlos, za 2:0 pa je v 63. minuti gol dosegel še zimzeleni Ever Banega. Barcelona - Alaves

Mallorca - Sevilla

Špansko prvenstvo lestvica Špansko prvenstvo, sobota, rezultati: Mallorca - Sevilla 0:2 (0:1)

Carlos 20., Banega 63.



Barcelona - Alaves4:1 (2:0)

Griezmann 14., Vidal 45., Messi 69., Suarez 11-m 75.; Pons 56.