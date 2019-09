Špansko prvenstvo: za ‘veliko trojico’ je najslabši uvod v sezono po letu 2005

V zadnjih letih nedotakljivi Real, Atletico in Barca imajo po petih krogih skupaj le 28 točk. Tako slab štart v sezono si je omenjena trojica nazadnje privoščila v sezoni 2011/2012, ko so na koncu slavili galaktiki. Še slabši pa je bil uvod v sezono 2005/2006, ko so imele te tri ekipe na skupnem kontu od 45 možnih le 21 točk. Tedaj so se naslova veselili katalonski navijači.

Še vrabci na veji čivkajo, da pri Real Madridu še zdaleč ni vse tako, kot bi si pri galaktikih želeli. Zinedine Zidane si je kožo reševal na nedavnem gostovanju pri Sevilli, kjer ga je z edinim zadetkom na tekmi rešil Karim Benzema . Po petih krogih ima Real nič kaj sijajnih 11 točk, a si kljub temu celo deli prvo mesto na lestvici. Enak izkupiček imajo pri Athletic Bilbau, obenem pa imajo Baski še za malenkost boljšo gol razliko. Vodilnemu dvojcu sledijo štiri ekipe s po desetimi točkami. Mednje presenetljivo sodita Granada, ki je ta konec tedna doma ugnala Barcelono, in Real Sociedad, ki je bil v četrtem krogu boljši od Atletico Madrida. Tudi Madridčani imajo po petih tekmah deset točk, a so v zadnjih dveh krogih osvojili vsega točko. Četverico zaključuje že prej omenjena Sevilla. Z osmimi točkami se lahko pohvalijo pri Villarrealu, šele nato pa pride s sedmimi na vrsto Barcelona.

Neymar za seboj pustil cirkus

Najbolj opazne so težave pri Barceloni, ki ji ni pomagala niti nedavna vrnitev prvega zvezdnikaLionela Messija. Navijači na Camp Nouu so najbolj nezadovoljni z delom trenerja Ernesta Valverdeja, ki se vse od lanskega izpada iz Lige prvakov ni izkopal izpod plaza kritik. Svoje so k ponesrečenemu uvodu dodale tudi poškodbe. Poleg argentinskega virtuoza so imeli ali še imajo zdravstvene težave tudi Luis Suarez, Ousmane Dembele,Samuel Umitiin Jordi Alba. Tudi poletno trgovanje se zaenkrat ni izkazalo kot najbolj uspešno. Antoine Griezmann še ni našel prave forme, posledice pa je pustil tudi cirkus glede morebitne Neymarjeve vrnitve, do katere naposled ni prišlo. Barcelona je v zameno zanj PSG-ju ponujala številne nogometaše, ki so bili zaradi tega vse prej kot zadovoljni. Upravo kluba tako čaka dolga pot, da si v celoti povrne njihovo zaupanje. Neuspehom gre dodati še obupno gostujočo formo, saj Blaugrana na tujem ni slavila od daljnega 23. aprila.

Bolnišnica na Bernabeuu

Pri Realu iz Madrida so se pred sezono na veliko krepili in jasno je bilo, da bo za prilagajanje novincev potreben čas. Tega pa imajo trenerji galaktikov zelo malo, zato ima Zidane pred seboj sila nehvaležno nalogo. Legendarni Francoz se zaenkrat zanaša na tiste, ki so bili v ekipi že med njegovim prvim obdobjem na Santiagu Bernabeu, okrepitvam pa kot po pravilu ne namenja izdatne minutaže. 60 milijonov je stal srbski napadalec Luka Jović, a je ta doslej začel le eno tekmo. Tudi Eder Militao s svojo minutažo ne more biti zadovoljen, saj je v La Ligi odigral vsega 30 minut. Galaktiki pa imajo izmed trojice za povrh še najmanj sreče s poškodbami. Eden Hazard je izpustil uvod v sezono in je proti Sevilli sploh prvič odigral vseh 90 minut. Zadnje tekme so izpustili Marcelo, Isco in Luka Modrić, medtem ko boMarco Asensio odsoten vsaj do začetka marca. Zaradi zdravstvenih težav niti minute doslej ni dobil poletni prišlek Rodrygo, enako pa velja tudi za Mariana Diaza in Brahima Diaza.

Je Simeone še pravi za Atletico?

Pri Atletico Madridu je vse večjih kritik deležen trener in glavni talisman kluba Diego Simeone. Mnogi so namreč mnenja, da je njegov način vodenja preveč predvidljiv, zato naj bi ‘Atleti’ najbolj potrebovali spremembo prav na trenerskem stolčku. Pozna se tudi odhod dolgoletnega kapetana in stebra obrambe Diega Godina, ki je poleti brez odškodnine okrepil Inter. Navijači v rdeče-belem delu Madrida pa zagotovo večji doprinos pričakujejo od najdražje okrepitve v klubski zgodovini Joaa Felixa, ki je sicer postregel z nekaj sijajnimi potezami, a je doslej na uradnih tekmah za novega delodajalca zabil vsega en zadetek.