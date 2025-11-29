Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Barcelona vsaj začasno skočila pred Real

Barcelona, 29. 11. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
2

Nogometaši Barcelone so v 14. krogu španskega prvenstva vsaj začasno skočili na vrh lestvice. Na prenovljenem Camp Nouu so s 3:1 ugnali Alaves in ob tekmi več za dve točki prehiteli drugouvrščeni Real Madrid. Na tretje mesto lahko z zmago proti Oviedu skoči Atletico Madrid Jana Oblaka.

Barcelona - Alaves
Barcelona - Alaves FOTO: Profimedia

Nogometaši Alavesa so poskrbeli za atraktiven začetek tekme na prenovljenem Camp Nouu. Po spretni podaji Victorja Parade je Katalonce že v prvi minuti igre presenetil Pablo Ibanez, ki je goste popeljal v vodstvo. 

Domači so nato počasi začeli prevzemati pobudo. V deveti minuti je pred golom do odbite žoge prišel Lamine Yamal in žogo rutinirano pospravil v mrežo za izenačenje na 1:1.

Alaves je še naprej kazal zobe, najlepša priložnost se je ponudila Jonnyju Ottu, vendar se je z obrambo izkazal Joan Garcia

Raphinha je odigral ključno vlogo pri prvih dveh zadetkih domačih.
Raphinha je odigral ključno vlogo pri prvih dveh zadetkih domačih. FOTO: Profimedia

Sledile so minute Barcelone. Raphinha, ki je začel v prvi postavi in odigral ključno vlogo že pri prvem zadetku  domačih, je pripeljal žogo do kazenskega prostora, nato pa jo odložil Daniju Olmu. Nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu je izkoristil razredčenost v obrambi gostov in poskrbel za drugi zadetek Kataloncev.

V drugem polčasu se je dogajanje na zelenici umirilo. Domači so imeli nekaj obetavnih akcij za povišanje vodstva, v priložnostih so se znašli Robert Lewandowski, Yamal in Olmo, vendar so bili nevarni tudi nogometaši Alavesa, ki so vse do zadnjega sodnikovega žvižga ohranjali upanje na osvojeno točko.  

Dvome o zmagi pa je v tretji minuti sodnikovega dodatka razblinil Olmo. Izkoristil je podajo Yamala in s svojim drugim golom na tekmi postavil končni izid 3:1.

Dani Olmo je v sodnikovem dodatku še drugič zatresel mrežo Alavesa in postavil končni izid 3:1.
Dani Olmo je v sodnikovem dodatku še drugič zatresel mrežo Alavesa in postavil končni izid 3:1. FOTO: Profimedia

Z novimi tremi točkami so Katalonci vsaj začasno skočili na vrh prvenstvene lestvice. Pred Real Madridom, ki bo na delu v nedeljo, imajo dve točki prednosti. Na tretjem mestu ostaja Villarreal, vendar bi ga lahko ob zmagi nad Oviedom Atletico Madrid danes prehitel.

Prav Atletico Jana Oblaka bo naslednji nasprotnik Barcelone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi 14. kroga La lige:

Mallorca - Osasuna 2:2 (0:0)

Barcelona - Alaves 3:1 (2:1)

Levante - Athletic Bilbao -:-

Atletico Madrid - Oviedo -:-

nogomet barcelona atletico madrid
Naslednji članek

City po vstopu Bijola zapravil prednost, a se rešil v sodnikovem dodatku

Naslednji članek

Bavarci v sodnikovem dodatku do popolnega preobrata in zmage

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ApriliaFactory
29. 11. 2025 18.39
Barcelona ima vedno ali podporo sodnikov ali pa srečo.
ODGOVORI
0 0
Wolf85
29. 11. 2025 18.37
Zmagal so,ampak obramba je pa katastrofa...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385