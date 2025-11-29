Barcelona vsaj začasno skočila pred Real

Nogometaši Alavesa so poskrbeli za atraktiven začetek tekme na prenovljenem Camp Nouu. Po spretni podaji Victorja Parade je Katalonce že v prvi minuti igre presenetil Pablo Ibanez, ki je goste popeljal v vodstvo.
Domači so nato počasi začeli prevzemati pobudo. V deveti minuti je pred golom do odbite žoge prišel Lamine Yamal in žogo rutinirano pospravil v mrežo za izenačenje na 1:1.
Alaves je še naprej kazal zobe, najlepša priložnost se je ponudila Jonnyju Ottu, vendar se je z obrambo izkazal Joan Garcia.
Sledile so minute Barcelone. Raphinha, ki je začel v prvi postavi in odigral ključno vlogo že pri prvem zadetku domačih, je pripeljal žogo do kazenskega prostora, nato pa jo odložil Daniju Olmu. Nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu je izkoristil razredčenost v obrambi gostov in poskrbel za drugi zadetek Kataloncev.
V drugem polčasu se je dogajanje na zelenici umirilo. Domači so imeli nekaj obetavnih akcij za povišanje vodstva, v priložnostih so se znašli Robert Lewandowski, Yamal in Olmo, vendar so bili nevarni tudi nogometaši Alavesa, ki so vse do zadnjega sodnikovega žvižga ohranjali upanje na osvojeno točko.
Dvome o zmagi pa je v tretji minuti sodnikovega dodatka razblinil Olmo. Izkoristil je podajo Yamala in s svojim drugim golom na tekmi postavil končni izid 3:1.
Z novimi tremi točkami so Katalonci vsaj začasno skočili na vrh prvenstvene lestvice. Pred Real Madridom, ki bo na delu v nedeljo, imajo dve točki prednosti. Na tretjem mestu ostaja Villarreal, vendar bi ga lahko ob zmagi nad Oviedom Atletico Madrid danes prehitel.
Prav Atletico Jana Oblaka bo naslednji nasprotnik Barcelone.
Izidi 14. kroga La lige:
Mallorca - Osasuna 2:2 (0:0)
Barcelona - Alaves 3:1 (2:1)
Levante - Athletic Bilbao -:-
Atletico Madrid - Oviedo -:-
