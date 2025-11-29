Barcelona vsaj začasno skočila pred Real

Nogometaši Alavesa so poskrbeli za atraktiven začetek tekme na prenovljenem Camp Nouu. Po spretni podaji Victorja Parade je Katalonce že v prvi minuti igre presenetil Pablo Ibanez, ki je goste popeljal v vodstvo.

Domači so nato počasi začeli prevzemati pobudo. V deveti minuti je pred golom do odbite žoge prišel Lamine Yamal in žogo rutinirano pospravil v mrežo za izenačenje na 1:1.

Alaves je še naprej kazal zobe, najlepša priložnost se je ponudila Jonnyju Ottu, vendar se je z obrambo izkazal Joan Garcia.