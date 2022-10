Špansko tožilstvo umaknilo vse obtožbe proti Neymarju

Zdaj 30-letni Neymar je dejal, da se ne spomni, ali je sodeloval pri pogajanjih, ki so leta 2011 pripeljala do dogovora, sklenjenega z Barcelono, o njegovem prestopu dve leti pozneje iz brazilskega kluba Santos v Barcelono.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je tožilstvo z dramatično potezo napovedalo "umik obtožb zoper vse obtožene in za vse očitke" , s katerimi so se soočili. Špansko tožilstvo je zahtevalo dveletno zaporno kazen za Neymarja , ključnega člana brazilske reprezentance, ki se bo naslednji mesec kot favoritinja odpravila na svetovno prvenstvo v Katarju, in plačilo desetih milijonov evrov denarne kazni.

Neymar je bil eden od devetih obtožencev na sojenju zaradi obtožb, povezanih s korupcijo, med njimi so bili njegovi starši in njihovo podjetje N and N, ki upravlja njegove posle. Med obtoženimi so bili tudi dva nekdanja predsednika Barcelone, Sandro Rosell in Josep Maria Bartomeu, ter nekdanji šef Santosa, Odilio Rodrigues Filho.

V Barceloni so ves čas trdili, da je prestop stal 57,1 milijona evrov, vendar so tožilci menili, da je stal najmanj 83 milijonov evrov. Klub je podjetju N and N, ki je v lasti družine Neymar, plačal 40 milijonov evrov, Santosu pa 17,1 milijona evrov, od tega naj bi 6,8 milijona prejelo športno investicijsko podjetje DIS, v lasti brazilske verige supermarketov Sonda, da bi prikrili pravo vrednost posla.

Iz podjetja DIS so sicer vložili lastno tožbo, v kateri obtožujejo ostala družbenika v poslu tajnega dogovarjanja, s čimer naj bi jih oropali dejanskega deleža.