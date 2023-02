Barcelona 11 točk pred Real Madridom, Jan Oblak igralec tekme

Nogometaši Barcelone so v 21. krogu španskega prvenstva v gosteh premagali Villarreal z 1:0, Atletico Madrid pa je kljub igralcu manj v zaključku tekme v Vigu ugnal Celto (1:0). Junak je bil Jan Oblak, ki je v drugem polčas nekajkrat rešil Atletico in so ga na koncu razglasili za igralca srečanja.

icon-link Statistika Jana Oblaka FOTO: Sofascore.com Atletico Madrid se je z enajsto zmago utrdil na četrtem mestu, ki še vodi v ligo prvakov v naslednji sezoni. Pred tretjeuvrščenim Real Sociedadom, ki bo v ponedeljek gostoval pri Espanolu, ima točko zaostanka, Betis na petem mestu pa za njim zaostaja štiri točke. Stefan Savić je v 71. minuti dobil rdeč karton, Jan Oblak pa se je izkazal najprej v 58. minuti, ko sta se iz oči v oči srečala z Iagom Aspasom, ter deset minut pred zaključkom tekme ob strelu Reinilda. Po izključitvi Savića je Atletico Madrid rešil prečnik po strelu Aspasa, minuto pred iztekom rednega časa pa je Memphis Depay zadel za zmago. Barcelona je zasluženo prišla do šeste zaporedne zmage in osemnajste v sezoni. Strelec edinega zadetka je bil Pedri v 18. minuti. Real Madrid, ki je v soboto v Maroku osvojil svetovno klubsko prvenstvo, bo tekmo 21. kroga igral v sredo doma proti zadnjeuvrščenemu Elcheju. - nedelja, 12. februar: Getafe - Rayo Vallecano 1:1 (0:1) Celta Vigo - Atletico Madrid 0:1 (0:0) (Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico in bil izbran za igralca tekme) Valladolid - Osasuna 0:0 Villarreal - Barcelona 0:1 (0:1)