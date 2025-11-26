Spektakel, ki bo pokazal, kakšen je domet topničarjev

Arsenal in Bayern imata v tej sezoni veliko skupnega. Oba nizata izjemne predstave, oba imata na vrhu domačega prvenstva šest točk prednosti in oba sta v Ligi prvakov zbrala po štiri zmage.
Stoodstoten niz med evropsko elito se bo nocoj (vsaj) za enega končal, a nemogoče je napovedati, kdo ima več možnosti za uspeh. Arsenal na stavnicah velja za malenkostnega favorita, a zgodovina medsebojnih obračunov pravi drugače. Bayern je dobil kar osem od 14 dvobojev, pri čemer je gol razlika 30:15 v korist Bavarcev.
"To so tekme, ki si jih želiš igrati. V domačem prvenstvu in Ligi prvakov smo zelo konstantni, a isto velja za Bayern. To bo izjemen test za naše sposobnosti. Odlično smo se pripravili na nasprotnika, čeprav nismo imeli veliko časa. Zavedamo se, kako pomemben obračun je pred nami," je v torek na novinarski konferenci razmišljal Mikel Arteta.
Španski strateg na klopi Londončanov je imel v tej sezoni ogromno težav s poškodbami, a se to na rezultatih ne pozna, saj ima Arsenal zares širok kader. Morda se že proti Bayernu vrne kapetan Martin Odegaard, čigar status prvokategornika je močno pod vprašajem zaradi forme Eberechija Ezeja, ki je v nedeljo s tremi zadetki potopil severnolondonskega rivala Tottenham.
V kader se vračata tudi krilna napadalca Noni Madueke in Gabriel Martinelli, je razkril Arteta, ki pa še naprej ne bo mogel računati na Viktorja Gyokeresa in Kaia Havertza. Oba bi se utegnila vrniti konec tedna za ligaški derbi s Chelseajem.
Arsenal se na obračun z Bavarci podaja z izjemno popotnico, saj je prejšnji vikend s kar 4:1 nadigral Tottenham. "Igrali smo z izjemno energijo in strastjo. To moramo proti Bayernu ponoviti. Čaka nas izjemen obračun ekip, ki radi pokrivata visoko," je napovedal desni bočni branilec Jurrien Timber.
Prav obramba je trenutno najmočnejši adut topničarjev, ki kot edini v tej sezoni Lige prvakov še niso prejeli zadetka.
