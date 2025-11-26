Spektakel, ki bo pokazal, kakšen je domet topničarjev

Arsenal in Bayern imata v tej sezoni veliko skupnega. Oba nizata izjemne predstave, oba imata na vrhu domačega prvenstva šest točk prednosti in oba sta v Ligi prvakov zbrala po štiri zmage.

Stoodstoten niz med evropsko elito se bo nocoj (vsaj) za enega končal, a nemogoče je napovedati, kdo ima več možnosti za uspeh. Arsenal na stavnicah velja za malenkostnega favorita, a zgodovina medsebojnih obračunov pravi drugače. Bayern je dobil kar osem od 14 dvobojev, pri čemer je gol razlika 30:15 v korist Bavarcev.

"To so tekme, ki si jih želiš igrati. V domačem prvenstvu in Ligi prvakov smo zelo konstantni, a isto velja za Bayern. To bo izjemen test za naše sposobnosti. Odlično smo se pripravili na nasprotnika, čeprav nismo imeli veliko časa. Zavedamo se, kako pomemben obračun je pred nami," je v torek na novinarski konferenci razmišljal Mikel Arteta.