Spektakel, ki bo pokazal, kakšen je domet topničarjev

London, 26. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

J.B.
Nocoj nas v Ligi prvakov čaka obračun edinih ekip, ki sta poleg Interja v tej sezoni še vedno stoodstotni. Arsenal bo pred svojimi navijači gostil münchenski Bayern, ki je v prejšnjem krogu v gosteh ugnal PSG. Bo četa Mikela Artete pokazala, da je v primerjavi s prejšnjo sezono, ki jo je sklenila v polfinalu, letos naredila še korak naprej? Prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30 dalje.

Arsenal in Bayern imata v tej sezoni veliko skupnega. Oba nizata izjemne predstave, oba imata na vrhu domačega prvenstva šest točk prednosti in oba sta v Ligi prvakov zbrala po štiri zmage.

Stoodstoten niz med evropsko elito se bo nocoj (vsaj) za enega končal, a nemogoče je napovedati, kdo ima več možnosti za uspeh. Arsenal na stavnicah velja za malenkostnega favorita, a zgodovina medsebojnih obračunov pravi drugače. Bayern je dobil kar osem od 14 dvobojev, pri čemer je gol razlika 30:15 v korist Bavarcev.

"To so tekme, ki si jih želiš igrati. V domačem prvenstvu in Ligi prvakov smo zelo konstantni, a isto velja za Bayern. To bo izjemen test za naše sposobnosti. Odlično smo se pripravili na nasprotnika, čeprav nismo imeli veliko časa. Zavedamo se, kako pomemben obračun je pred nami," je v torek na novinarski konferenci razmišljal Mikel Arteta.

Mikel Arteta stavi predvsem na izjemno obrambo, ki v tej evropski sezoni še ni klonila.
Mikel Arteta stavi predvsem na izjemno obrambo, ki v tej evropski sezoni še ni klonila. FOTO: Profimeda

Španski strateg na klopi Londončanov je imel v tej sezoni ogromno težav s poškodbami, a se to na rezultatih ne pozna, saj ima Arsenal zares širok kader. Morda se že proti Bayernu vrne kapetan Martin Odegaard, čigar status prvokategornika je močno pod vprašajem zaradi forme Eberechija Ezeja, ki je v nedeljo s tremi zadetki potopil severnolondonskega rivala Tottenham.

V kader se vračata tudi krilna napadalca Noni Madueke in Gabriel Martinelli, je razkril Arteta, ki pa še naprej ne bo mogel računati na Viktorja Gyokeresa in Kaia Havertza. Oba bi se utegnila vrniti konec tedna za ligaški derbi s Chelseajem.

Martin Odegaard se vrača v polni pogon, a je njegovo mesto v prvi postavi pod vprašajem.
Martin Odegaard se vrača v polni pogon, a je njegovo mesto v prvi postavi pod vprašajem. FOTO: Profimedia

Arsenal se na obračun z Bavarci podaja z izjemno popotnico, saj je prejšnji vikend s kar 4:1 nadigral Tottenham. "Igrali smo z izjemno energijo in strastjo. To moramo proti Bayernu ponoviti. Čaka nas izjemen obračun ekip, ki radi pokrivata visoko," je napovedal desni bočni branilec Jurrien Timber.

Prav obramba je trenutno najmočnejši adut topničarjev, ki kot edini v tej sezoni Lige prvakov še niso prejeli zadetka.

