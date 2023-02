Spektakel na Westfalnu v družbi nekdanjih reprezentantov

Drevi bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Borussie Dortmund in Chelseaja. V studijskem delu, ki se bo pričel ob 20.30, bomo gostili nekdanja reprezentanta Mirana Pavlina in Aleksandra Radosavljevića. Med drugim bo govora o trgovanju Londončanov v zimskem prestopnem roku in neverjetnih domačih navijačih, ki jih je Pavlin leta 1999 iz prve roke izkusil kot nogometaš Freiburga.

