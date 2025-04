Spektakel v Ligi prvakov: Arsenal proti Real Madridu v družbi Zlatka Zahovića

Real Madrid je nesporni kralj najprestižnejšega klubskega tekmovanja v svetovnem nogometu. Kot se za kralja spodobi, mu krono želi ukrasti celotna Evropa. V zadnjih letih so bili nasprotniki redko uspešni in zadnji v dolgi vrsti optimističnih izzivalcev je londonski Arsenal. V studiu Lige prvakov se bo Sanji Modrić in komentatorju Tomažu Lukaču pridružil velikan slovenskega nogometa Zlatko Zahović, ki nikoli ni skrival svoje naklonjenosti kraljevemu klubu. Prenos spektakularnega četrtfinalnega obračuna na londonskem Emiratesu se na Kanalu A in VOYO začne ob 20.30.