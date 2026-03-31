Zgodba se razvija

Drama v Zenici: BiH in Italija o nastopu na mundialu odločata prek 11-metrovk

Zenica, 31. 03. 2026 22.12 pred 35 minutami 1 min branja 0

Lu.M
Bosna in Hercegovina - Italija

Reprezentanca Bosne in Hercegovine se pred domačimi navijači meri z Italijo v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na prihajajoče svetovno prvenstvo. Zmaji so proti koncu rednega dela izenačili in tekmo poslali v podaljške, ki se je končal z izenačenim izidom. Obe reprezentanci zdaj o svoji usodi odločata v seriji izvajanja enajstmetrovk. Italijanom grozi, da bodo brez nastopa ostali na četrtem zaporednem munidalu, kar bi bil seveda debakel brez primere.

FOTO: Profimedia

Domači so tempo narekovali od prve minute, Italijani niso bili kos naelektrenemu ozračju in agresivni igri nogometašev Bosne, ki so na krilih navijačev predstavljali ogromen napor za štirikratne svetovne prvake. Zmajem je krila vzel zadetek Moisea Keana, ki je v 15. minuti maestralno izkoristil veliko napako domačega vratarja Nikole Vasilja in gostom prinesel tako želeno vodstvo.

Varovanci Sergeja Barbareza se kljub temu niso vdali v usodo. Nadaljevali so s pritiskom na gostujoča vrata, žoga pa ni in ni hotela v gol. Prelomnica pa je kljub temu prišla v 41. minuti, ko je Alessandro Bastoni nespametno podrl Amarja Memića, ki je imel pred sabo avtocesto proti gostujočim vratom in glavni delilec pravice Clement Turpin ni imel druge izbire, kot da Italijanu pokaže rdeči karton.

FOTO: Profimedia

Zmaji so številčno premoč izkoristili v 79. minuti, ko je za delirij na domačih tribunah poskrbel rezervist Haris Tabaković, ki je na igrišče vstopil sedem minut prej. Na stadionu v Zenici navijače čaka peklenskih 30 minut podaljškov in morebitno izvajanje enajstmetrovk.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Izziv, ki je postal svetovni hit
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Rocky Balboa
