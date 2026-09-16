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Nogomet

Lahko Celjani v Leverkusnu pripravijo prvovrstno presenečenje?

Leverkusen, 16. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.I.
FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor

Celjske nogometaše zvečer čaka eden največjih evropskih izzivov v zadnjih letih. Slovenski prvaki bodo v okviru evropske lige gostovali pri Bayerju iz Leverkusna, obračun pa bo imel še dodatno težo, saj bo Celje prvič vodil novi trener Zoran Zeljković. Na eni strani nemški velikan, na drugi strani Celje, ki se v Evropi vse bolj uveljavlja in bo tudi tokrat poskušalo dokazati, da se lahko kosa z najboljšimi.

Celje v zadnjem obdobju ni bilo v najboljši formi. Rezultati niso bili takšni, kot so jih pričakovali v knežjem mestu, zato je prišlo do spremembe na trenerskem mestu. Toda evropski nogomet pogosto piše drugačne zgodbe. Začenja se novo poglavje. Novi trener bo imel zelo malo časa za spremembe, zato bo verjetno največ poudarka na energiji, disciplini in samozavesti ekipe. Celje bo moralo biti predvsem kompaktno, potrpežljivo in pripravljeno na trenutke, ko bo Bayer pritisnil. Priložnosti bo malo, ko se bodo pojavile, jih bo potrebno izkoristiti.

Celjani so se morali zadovoliti z nastopanjem v Evropski ligi
Celjani so se morali zadovoliti z nastopanjem v Evropski ligi
FOTO: Luka Kotnik

Celje z novim trenerjem

Dogajanje pred tekmo je bilo za Celjane vse prej kot mirno. Po spremembi na trenerskem položaju je vodenje ekipe prevzel Zoran Zeljković, ki bo tako svojo prvo tekmo na klopi Celja odigral kar proti enemu najtežjih možnih nasprotnikov. Časa za pripravo praktično ni bilo. Prav zato bo zanimivo videti, kakšno podobo bo imelo Celje. Od novega trenerja verjetno ne gre pričakovati velikih taktičnih sprememb, lahko pa pričakujemo predvsem več energije, borbenosti in želje po dokazovanju.

"V nogometu ne zmagujejo vedno favoriti. Jaz sem res vesel za to priložnost, ki so mi jo ponudili. Tudi fantom sem povedal, da je to njihova zasluga. Ampak sedaj bi rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj. Za vse nas je pomembna vsaka tekma in vsaka minuta in pričakujem, da bomo tako tudi igrali. Nasprotnika sem si malo ogledal, ampak bi se rad osredotočil na naše fante, ker mislim, da lahko samo kot ekipa odigramo dobro tekmo," je pred prvo tekmo dejal Zeljković.

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Leverkusen velik favorit

Vloga favorita je jasno na strani domačinov. Bayer ima ogromno kakovosti, izkušenj in posameznikov, ki lahko tekmo odločijo praktično sami. Celjane tako čaka predvsem zahtevna obrambna naloga, saj bo potrebno skozi vseh 90 minut ostati zbran in preprečiti domačinom, da bi razvili svojo igro.

Toda Celje lahko išče svojo priložnost predvsem v protinapadih in prek prekinitev. Če bodo Celjani uspeli ostati dolgo časa brez prejetega zadetka, bi lahko pritisk postopoma padel tudi na domače nogometaše.

"Vsi komaj čakamo na to tekmo. Vemo, da bo srečanje zelo težko. Bayer je nedvomno favorit. Res je, da slika po dveh zaporednih porazih ni najbolj pozitivna, toda fantje so že pokazali, da lahko igrajo velike tekme. Menim, da bomo lahko celo nekoliko pozabili na prejšnje tekme in se osredotočili zgolj na evropski obračun," je pred gostovanjem v Nemčiji dejal Blaž Kramer.

NK Celje
NK Celje
FOTO: Luka Kotnik

"Vsi se zavedamo, kako kakovosten je Leverkusen. Imajo igralce, ki lahko v vsaki sekundi odločijo tekmo. Pričakujem, da bo stadion nabito poln, kar je za nas samo dodatna spodbuda. Potrebno bo samo uživati in dati vse od sebe," je še dodal Kramer.

Brez pritiska

Celje v Leverkusen ne odhaja kot favorit. In prav to je lahko njegova prednost. Od Celjanov se ne pričakuje, da bodo imeli večino posesti ali da bodo narekovali ritem tekme. Njihova naloga bo preprosta – biti kompaktni, izkoristiti svoje priložnosti in verjeti, da lahko presenetijo. Evropske tekme so že večkrat dokazale, da papirnata kakovost ni vedno dovolj. Celje je v zadnjih sezonah že pokazalo, da se ne boji velikih imen. Tudi jutri bo moralo na igrišče stopiti z enakim razmišljanjem. Največ bo odvisno od prvih 20 oziroma 30 minut. Če bo Bayer hitro dosegel zadetek, bo Celje pred izjemno težko nalogo. Če pa bo uspelo domačine držati na ničli in obenem zagroziti iz protinapadov, lahko tekma postane precej bolj nepredvidljiva.

NK Celje Bayer Leverkusen evropska liga nogomet Zoran Zeljković

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