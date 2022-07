Spektakularna predstavitev Paula Dybale navijačem Rome

Palazzo della Civiltà del Lavoro je bilo prizorišče na katerem se je zbralo ogromno število navijačev Rome. Tu niso bili zato, da proslavijo nov naslov, ali pomembno zmago na igrišču. Tu so bili zato, da pozdravijo Paula Dybalo, ki je zapustil Juventus in svoj nov dom našel v Rimu. Če bodo njegovi nastopi v rumeno-rdečem dresu pol toliko energični kot je bil sprejem, ki so ga zanj pripravili njegovi novi navijači, je pred Argentincem in Romo zares spektakularna sezona ...