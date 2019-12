Spet oskrunili Ibrahimovićev kip: tokrat uporabili žago

Novembra so kip Zlatana Ibrahimovićaposkušali tudi zažgati, eden od navijačev pa mu je okoli vratu poveznil straniščno desko. Vse to so bili odzivi na novice, da je nekdanji kapetan švedske nogometne reprezentance in napadalec Malmöja postal manjšinski lastnik stockholmskega Hammarbyja. 38-letni Ibrahimović je kariero začel v domačem Malmöju in se kasneje na evropski nogometni zemljevid za večno vpisal kot član Ajaxa, Juventusa, Interja, AC Milana, Barcelone, Paris Saint-Germaina in Manchester Uniteda.

IBRA

Za švedsko izbrano vrsto je Ibrahimović na 116 tekmah dosegel 62 golov, a je po oktobrskem odkritju svojega kipa poleg Malmöjevega stadiona dvignil veliko prahu in kupil skoraj 25-odstotni lastniški delež pri stockholmskem rivalu Hammarbyju. Malmöjska policija je zaBBCpotrdila, da so nepridipravi zgodaj zjutraj v četrtek okoli vratu kipa obesili vrv in poskušali prežagati nogi.

Podpredsednik kluba navijačev: To ni več kip nogometaša, temveč vlagatelja

"Zdaj obstaja tveganje, da bi lahko padel, zato smo okoli postavili ograjo," je dejal predstavnik za stike z javnostjo pri policiji. Malmöjevi navijači so na spletu zagnali peticijo za odstranitev kipa, podpredsednik uradnega kluba navijačev sinje modrih Kaveh Hosseinpourpa je po prvih novembrskih incidentih dejal, da Ibrahimović ni zaril le noža v hrbet nekdanjim delodajalcem, temveč jim z "mečem odsekal glave".

"V bistvu nam je v nož zaril hrbet, nato pa je prišel z mečem in nam odsekal glave. Kip je zdaj povsem ničvreden, samo kos krame," je dejal Hosseinpour. "Najboljši način za rešitev situacije bi bila njegova odstranitev in premestitev v Stockholm ali nekaj takega. Na vsako tekmo, na katero bomo šli, bomo šli mimo Zlatana, zavedajoč se, da tam stoji kip Hammarbyjevega vlagatelja, to ni več kip nogometaša Zlatana Ibrahimovića."

Ibrahimović je že odigral zadnjo tekmo v severnoameriški ligi MLS in še ni razkril, kje bo po slovesu od Los Angeles Galaxyja nadaljeval kariero. Na drugi strani luže je dosegel 52 golov in podelil še 17 podaj na 53 tekmah, ki jih je za kalifornijski klub začel od prve minute. Lani je dobil nagrado za novinca leta in bil dvakrat uvrščen v najboljšo enajsterico tekmovanja. V minuli sezoni je po podatkih MLS zaslužil 6,46 milijona evrov, kar je ogromna razlika v primerjavi s prvim letom (1,34 milijona evrov).