Spet se je zgodilo: Lukaku pozval k enotnemu boju proti rasizmu

Tik preden je Romelu Lukaku izvedel enajstmetrovko v drugem polčasu tekme v Cagliariju , so nekateri obiskovalci na tribunah Sardegna Arene oponašali opičje vzklike. Lukaku je strel z bele točke uspešno izvedel, nato pa z resnim izrazom na obrazu pogledal proti tribuni, od koder je nato "priletelo" še več zmerljivk, preden so belgijskega napadalca obkolili soigralci in z njim proslavili zadetek, ki je Interju prinesel zmago ( 2:1 ).

Gre za nov rasistični incident v zadnjih tednih, potem ko so se neznani uporabniki Twitterja zaradi zgrešenih enajstmetrovk na spletu lotili Chelseajevega napadalca Tammyja Abrahama in članov Manchester Uniteda , Paula Pogbaja ter Marcusa Rashforda , medtem ko je lahko opičje vzklike na kvalifikacijski tekmi Lige Evropa v Ljubljani slišal tudi vratar Yeni Malatyasporja Fabien Farnolle .

"Družbeni mediji (Instagram, Twitter, Facebook) morajo prav tako bolje sodelovati z nogometnimi klubi, saj lahko vsak dan vidiš vsaj en rasističen komentar pod objavo temnopolte osebe, o tem govorimo že leta in še vedno odziva ni. Dame in gospodje, leto 2019 je. Namesto tega, da bi šli naprej, gremo nazaj, mislim pa, da se moramo kot igralci poenotiti in glede teh zadev nekaj storiti, da bi igra ostala čista in da bi v njej lahko uživali vsi,"je sklenil Lukaku.

Vodstvo Serie A je v ponedeljek kot odgovor na dogodke v Cagliariju napovedalo, da bo vsak od 20 klubov nominiral enega igralca, ki ga bodo vključili v "protirasistično moštvo". Zaenkrat še ni znano, če in kako bo Cagliari kaznovan, glede na to, da so se na Sardiniji že v preteklosti soočali s tovrstnimi prestopki in ostali nekaznovani.

Conte: Moramo biti bolj izobraženi in spoštljivi

"Ničesar nisem slišal, zato tega ne morem komentirati, a ob istem času je res, da se moramo v Italiji izboljšati pri številnih rečeh, moramo biti bolj izobraženi in spoštljivi do tistih, ki opravljajo svoje delo,"je po tekmi povedal Interjev trener Antonio Conte, v izjavi pa je rasistične izpade obsodil tudi Cagliari, kjer pa so vseeno dodali, da so "nezaslišane obtožbe in smešni stereotipi, ki jih pripisujejo Cagliarijevim navijačem in sardinskim ljudem popolnoma nesprejemljive".

Na Sardiniji se je nazadnje v podobni situaciji kot Lukaku znašel zdaj že nekdanji Juventusov italijanski napadalec Moise Kean. Cagliarija vodstvo Serie A oziroma Italijanska nogometna zveza nista kaznovala, na "tapeti" pa je bil na tem sredozemskem otoku tudi že Juventusov francoski vezist Blaise Matuidi, medtem ko je Ganec Sulley Muntarileta 2017 v dresu Pescare zaradi rasističnih zmerljivk samovoljno zapustil zelenico cagliarijskega stadiona.