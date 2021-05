Spinsov izbor: Djuranović najboljši trener, Ibričić najboljši nogometaš

V najboljšo enajsterico sezone pa so se prebili vratar Matko Obradović (Mura), branilci Sven Šoštarič Karić (Domžale), Žan Karničnik (Mura), David Brekalo (Bravo) in Andraž Žinič (Domžale), vezisti Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale) in Đorđe Ivanović (Olimpija Ljubljana) ter napadalci Dario Kolobarić (Domžale), Nardin Mulahusejnović (Koper) in Mustafa Nukić (Bravo).